«السيادي السعودي» يعلن عن إصدار دَين أخضر

الرياض (رويترز) - قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي في لقاء عبر الإنترنت إن الصندوق يعتزم الإعلان قريبا عن أول صفقة لدَين أخضر يرتبط فيها الاقتراض بالاستدامة.

وقال ياسر الرميان محافظ الصندوق في اللقاء الذي عقد يوم الثلاثاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة «سنصبح أول صندوق للثروة السيادية في العالم يعلن هذا الإصدار الأخضر».

وفي يوليو الماضي ذكرت رويترز أن الصندوق خاطب بنوكا لطلب مقترحات لوضع إطار عمل للمسائل البيئية والاجتماعية والحوكمة. وفي الشهر الحالي ذكرت نشرة (آي.إف.آر) الإخبارية أن الصندوق تعاقد مع بنوك لكي تشارك في عضوية هيئته الخاصة بالقضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة لرسم استراتيجيته متوسطة المدى للتمويل.

وقال الرميان إن الصندوق يعمل مع مؤسسة بلاك روك في وضع هذا الإطار.

وأضاف «نحن نعمل مع شركاء كثيرين من مختلف أنحاء العالم على المستويين المحلي والدولي من أجل تحسين الالتزام بالقضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة في كل ما نفعله».

وسبق أن قالت مصادر مصرفية لرويترز إن وضع هذا الإطار بالصندوق قد يؤدي إلى أول إصدار سندات بعدة مليارات من الدولارات يرتبط بالاستدامة خلال العام الجاري.

وقد شهدت السعودية زيادة في الاهتمام بالمبادرات الخاصة بهذه القضايا وسط تنامي الوعي بين المستثمرين العالميين بما تنطوي عليه من مخاطر.

وكان الصندوق السيادي وقع قرضا قيمته 15 مليار دولار مع مجموعة من البنوك في مارس وذلك عقب الاتفاق على قرض قيمته عشرة مليارات دولار في 2019 وتم سداده العام الماضي وبعد تسهيل قيمته 11 مليار دولار حصل عليه في 2018.

وحصلت شركة البحر الأحمر للتطوير، إحدى شركات الصندوق السيادي والتي تبني منتجعا شاطئيا جديدا في المملكة، على قرض أخضر قيمته 3.8 مليار دولار هذا العام لبناء فنادق جديدة تعمل بالطاقة المتجددة.

وقال الرميان إن السعودية ستعلن «مبادرة خضراء» الشهر المقبل تعقبها مبادرة الشرق الأوسط والتي تشمل زراعة 50 مليار شجرة.

وأضاف «لدينا رؤى للأجل الطويل. ولا نريد استغلال كل مواردنا بين عشية وضحاها».