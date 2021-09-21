الرئيس التنفيذي لــ«الاتحاد»: «ماجد الفطيم» تعتزم توظيف 600 مواطن خلال 12 شهراً

يوسف العربي (أبوظبي)

تعتزم شركة «ماجد الفطيم» توظيف حوالي 600 مواطن إماراتي في جميع المستويات الإدارية خلال الشهور الاثني عشر الأولى لبرنامج «نافس»، بحسب آلان بجّاني، الرئيس التنفيذي لـ«ماجد الفطيم القابضة».

وأكد بجّاني، في حوار مع «الاتحاد»، أن شركة «ماجد الفطيم» ستقوم باستحداث وتطوير 3 آلاف فرصة وظيفية جديدة للمواطنين الإماراتيين ضمن مختلف القطاعات التي تعمل بها الشركة، والتي تشمل التجزئة والعقارات والترفيه ودور السينما.

وقال بجاني: «تسلمنا أكثر من 27 ألف سيرة ذاتية منذ نشر تغريدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يوم السبت الماضي».

وأضاف: «نحن فخورون بمشاركتنا في برنامج (نافس) والذي أطلقته حكومة دولة الإمارات الأسبوع الماضي، وإننا سعداء للغاية بالاهتمام الواسع الذي أبداه المواطنون للعمل في (ماجد الفطيم)».

عرض عمل

وفيما يتعلق بخطة الشركة لاستقطاب هذا العدد الكبير من المواطنين، قال بجاني، إن فريقاً متخصصاً باستقطاب المواهب في «ماجد الفطيم» سيقوم بدراسة مؤهلات المتقدمين وخبراتهم السابقة من خلال سيرهم الذاتية، ومن ثم سيقوم بمطابقة الكفاءات المناسبة مع الوظائف المتاحة في مختلف الشركات التابعة للمجموعة.

ولفت إلى أن الشركة ستقوم بتنظيم أيام مفتوحة لمساعدة المتقدمين المؤهلين لتفهم المسارات الوظيفية المتاحة أمامهم في «ماجد الفطيم».

وأضاف أنه «بناءً على هذه العوامل، فإننا نتوقع تقديم عرض عمل للمواهب المؤهلة في غضون شهر من قيامهم بإرسال تفاصيلهم إلينا، حيث نستهدف توظيف حوالي 600 مواطن إماراتي في جميع المستويات الإدارية خلال الشهور الـ12 الأولى لبرنامج (نافس)».

آلان بجّاني

تهيئة المواطنين

وقال «إن الشراكة مع برنامج (نافس) تهدف إلى تهيئة المواطنين الإماراتيين للانخراط في القطاع الخاص بشكل كامل، والاستفادة من التطور الوظيفي المتاح لهم، من خلال العمل الجاد والمثابر».

وأوضح أن الشركة سوف تقوم بتصنيف الوظائف المتاحة ضمن المجالات التالية: المواهب المبكرة الساعية وراء الخبرة، والخبرات الرقمية وتحليل البيانات، والإدارة بمختلف مستوياتها، وكبار التنفيذيين المتمرسين.

ولفت إلى أن هذا الأمر يعني أنه سيتم استقطاب المواهب الإماراتية من مختلف الخبرات والتخصصات، بما في ذلك المناصب الإدارية لذوي الخبرة.

ونوه بأنه سيتم تزويد الكوادر الإماراتية المستقطبة بفرص التدريب والمشورة الوظيفية لدعم تطوّرهم المهني

وأما بالنسبة لأولئك المواطنين الذين لا يمكننا استيعابهم في الوقت الحالي، فسنزوّدهم بالنصائح حول كيفية التقدم للوظائف، والمساعدة على اختيار المسار الوظيفي، وفرص التوجيه الشخصي.

برامج تدريبية

وحول البرامج التدريبية المعدّة لتأهيل للمواطنين، قال بجاني، إن أكاديمية تجارة التجزئة ومدارس معهد إعداد القادة التابع لـ«ماجد الفطيم» والتي تشمل معهد التحاليل البيانية والتكنولوجيا ومعهد اللحظات السعيدة، ستقوم بتقديم فرص التعلّم المستمر والتدريب والتطوير الوظيفي للمرشحين الناجحين.

وستقوم مدرسة تنمية المهارات القيادية بتنظيم الفعاليات والفرص التدريبية لضمان استمرارية تدفق القيادات الإماراتية الشابة إلى مختلف الشركات والأقسام في مجموعتنا.

وأعلنت شركة «ماجد الفطيم»، المتخصصة في مجال مراكز التسوق والمجتمعات المتكاملة وتجارة التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، السبت الماضي، اعتزامها توسيع نطاق برنامجها لتنمية واستقطاب المواهب الإماراتية، بهدف توفير المزيد من الفرص المهنية لمواطني الدولة عبر قطاعاتها المتعددة في دولة الإمارات وخارجها.

وفي إطار مساهمة «ماجد الفطيم» في برنامج «نافس» والذي أطلقته حكومة دولة الإمارات، أعلنت الشركة التزامها ومشاركتها في تنفيذ سلسلة من المبادرات التي تركز على تطوير التقدم المهني للكوادر الوطنية وتماشياً مع أهداف برنامج «نافس» الذي يدعو مؤسسات القطاعين العام والخاص إلى المساهمة عملياً في تعزيز وتنمية القوى العاملة الوطنية على المدى البعيد، ستقوم الشركة باستحداث وتطوير 3 آلاف فرصة وظيفية جديدة للمواطنين الإماراتيين الراغبين في بناء مسارهم المهني في القطاع الخاصة، وذلك خلال السنوات الخمس المقبلة.

القوى العاملة

وتمثل القوى العاملة الإماراتية حالياً في شركة «ماجد الفطيم» نحو 3% من إجمالي 13700 موظفاً تابعاً لها في دولة الإمارات، بما يواكب خطط وبرامج التوطين في دولة الإمارات، ويعزز ريادة الشركة ضمن مساعيها لتنفيذ أهداف برنامج «نافس»، خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأكد بجاني، أن الإمارات تزخر بجيل من الشباب الواعد الطموح في جميع المجالات، وأن مسؤولية دعم وتنمية مهارات هذا الجيل من بناة المستقبل تقع على عاتقنا جميعاً، خاصة مؤسسات القطاع الخاص حيث تتعدد فرص النمو وتبادل الخبرات.

مبادرات التوطين

أكد آلان بجّاني، الرئيس التنفيذي لـ«ماجد الفطيم القابضة»، أن مبادرات التوطين التي تهدف إلى زيادة انخراط القوى العاملة الإماراتية في القطاعين العام والخاص حققت نتائج رائعة على مدار السنوات الأخيرة، وسوف يساهم البرنامج الحكومي «نافس» الذي تم إطلاقه مؤخراً في جذب أكبر عددٍ من الشباب الإماراتي والذين نعوّل على مساهماتهم في بناء مستقبل مستدام، ورفع معدلات التوطين في مؤسسات القطاع الخاص، من خلال تمكين هؤلاء الشباب من التميز في أماكن عملهم، ونحن ملتزمون بدعم هذه المهمة في السنوات الخمس القادمة.