«ملتي بلاي» توسع استثماراتها في «فاير فلاي» الأميركية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة «ملتي بلاي» للاستشارات التابعة والمملوكة بالكامل من قبل الشركة العالمية القابضة، توسيع استثماراتها بقيمة 55 مليون درهم في منصة الوسائط الرقمية الأميركية «فاير فلاي» لتقديم خدمة وسائط إعلام ديناميكية، عبر تثبيت الشاشات الإعلانية الخاصة بها على سيارات الأجرة والنقل المشترك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتتضمن هذه الخطوة إنشاء مكتب مشروع مشترك مع «فايرفلاي» في أبوظبي، وذلك عقب الاستثمار الأولي لـ «ملتي بلاي» في مايو 2021.

ويدعم منصة «فايرفلاي» التي تتخذ من سان فرانسسكو مقراً لها، مستثمرون بارزون مثل «جوجل فينتشرز» و«إن إف إكس» وصندوق StartX التابع لجامعة ستانفورد.

وقالت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ملتي بلاي»: «تتماشى هذه الصفقة مع استراتيجية (ملتي بلاي) الرامية إلى توسيع حصتها السوقية في الإعلانات الرقمية الخارجية، وتأتي استكمالاً لاستثمارنا الأخير في شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات».

من جانبه، قال كان جوناي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ «فايرفلاي»: «أصبحت بيننا شراكة قوية منذ اللحظة الأولى لاستثمار شركة (ملتي بلاي) في (فايرفلاي)، ونقدر تعاونهم ودعمهم لنا ونحن نواصل رحلتنا لتحقيق قفزة نوعية في قطاع الإعلان، من خلال منصتنا المتطورة التي تعتمد على التكنولوجيا».