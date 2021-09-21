شركة ناشئة في «مصدر» تطلق أول منتج لتخزين الطاقة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «سيراميك ماتيريلز»، وهي شركة ناشئة تحظى بدعم «وحدة دعم الابتكار التكنولوجي» ومقرها مدينة مصدر، عن تطوير حل فريد نال براءة اختراع لتحويل النفايات الصناعية الصلبة إلى سيراميك قادر على تخزين طاقة حرارية مرتفعة، ليمثل حلاً يدعم مفهوم الاقتصاد الدائري، ويساهم في الحد من النفايات وتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة.

وقامت شركة «سيراميك ماتيريلز» بتطوير المنتج الجديد المبتكر، ويدعى «ريثينك سيراميك-فلورا» ضمن مقرها في مدينة مصدر، وهو عبارة عن مادة سيراميك تقنية لتخزين الطاقة الحرارية، وقادرة على تحمل درجات حرارة تصل إلى 1250 درجة مئوية.

ويتيح هذا الحل تخزين الطاقة الحرارية الناتجة عن نظم الطاقة الشمسية المركزة، أو النظم المخصصة للاستفادة من حرارة معالجة النفايات الصناعية، أو من الطاقة الكهربائية المولدة ضمن محطات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح، أو حتى من الطاقة الكهربائية الفائضة عن حاجة الشبكة الرئيسية.

وتم تصنيع هذه المادة من مواد معاد تدويرها بالكامل ووفق عملية خالية من الانبعاثات الكربونية بنسبة 100%، لتمثل حلاً مستداماً وبتكلفة منخفضة جداً مقارنة بمواد تخزين الطاقة الحرارية التجارية المتوافرة في السوق.

وأكد عبد الله بالعلاء، المدير التنفيذي لمدينة مصدر، أن تطوير شركة «سيراميك ماتيريلز» لهذا المنتج المبتكر ضمن مقرها في مدينة مصدر يرسخ ريادة المدينة، في كونها مجمع البحث والتطوير المتخصص والمعتمد الوحيد في أبوظبي.

وقال بالعلاء: «تنطوي تكنولوجيا تخزين الطاقة الحرارية على إمكانيات هائلة، حيث يمكنها أن تكون حلاً للتحديات المتعلقة بعدم الاستمرارية التي قد تتسم بها بعض من تقنيات الطاقة المتجددة، وكذلك للحد من تفاقم أزمة التغير المناخي. ونحن في مدينة مصدر نركز في جزء من عملنا على دعم جهود الشركات الناشئة من أمثال شركة (سيراميك ماتيريلز) وتمكينها من اختبار تقنيات جديدة، واستكشاف الفرص وبناء شبكات العلاقات لمساعدتها على المساهمة بدور فاعل في بناء مستقبل أكثر استدامة».

من جهته، قال الدكتور نيكولا كالفيه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «سيراميك ماتيريلز»: «إن التمكن من استبدال المواد الخام باهظة الثمن بأخرى مطورة من النفايات المحلية يساعدنا في خفض تكلفة مواد السيراميك التي نطورها بشكل كبير».