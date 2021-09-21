اختيار إماراتيتين سفيرتين لبرنامج الإرشاد السيبراني من أجل المرأة

أبوظبي (الاتحاد)

اختار الاتحاد الدولي للاتصالات إماراتيتين سفيرتين لبرنامج الإرشاد السيبراني من أجل المرأة، وهو برنامج إرشادي عالمي يهدف لإعداد قيادات نسائية عالمية في مجال الأمن السيبراني وتعزيز حضور ومشاركة المرأة في هذا القطاع المهم عبر تنمية القدرات، وتقديم نماذج يحتذى بها، وتشجيع التواصل وتبادل المعرفة، وتوجيه المتخصصين في مجال الأمن السيبراني في المستقبل.

المرأتان اللتان اختارهما الاتحاد لهذه المهمة هما من كوادر هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وهما ميثاء الشعالي، محلل أمن المعلومات، وعائشة المرزوقي، محلل تطوير قدرات أمن المعلومات. ويأتي هذا الاختيار بعيد اختتام الموظفتين مشاركتهما في برنامج الإرشاد السيبراني من أجل المرأة، وهو يعكس الأداء المتميز للموظفتين خلال مشاركتهما في البرنامج، حيث نجحتا في إظهار مهارات قيادية متفردة وعملتا بروح الفريق الواحد مع الزميلات والمتدربات، مما جعل منهما مثالاً يحتذى به للمرأة الشابة.

وحول مشاركتها في البرنامج، قالت ميثاء الشعالي، محلل أمن المعلومات في «الهيئة»: «كانت تجربة فريدة غنية بالمعرفة والخبرات اللازمة المتعلقة بمجال الأمن السيبراني في قطاع الاتصالات، لقد أمن لنا هذا البرنامج فرصة الاحتكاك مع مختصين وزملاء من مختلف دول العالم، الأمر الذي ساهم في إثراء معارفنا من خلال الاستفادة من تجارب الآخرين، لقد أظهر لنا البرنامج الدور الحاسم الذي يمكن أن تلعبه المرأة في مجال الأمن السيبراني، خصوصاً ونحن نعيش عصر الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية».

وقالت عائشة المرزوقي، محلل تطوير قدرات أمن المعلومات: «فخورة باختياري سفيرة لهذا البرنامج العلمي المهم، الذي يفتح الباب أمام نساء العالم لدخول قطاع الأمن السيبراني والعمل في واحد من أهم القطاعات في وقتنا هذا وفي المستقبل القريب، إن توجه دول العالم نحو التحول الرقمي واعتماد الخدمات الذكية في مختلف المجالات، خلقا حاجة كبيرة لتدريب كوادر بشرية متخصصة بالأمن السيبراني». وبالإضافة إلى اختيارهما سفيرتين عالميتين لهذا البرنامج، ستعمل ميثاء وعائشة، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات، على نشر تجارب المرأة الإماراتية ومشاركة الخبرات مع النساء من أنحاء العالم لتشجيعهن على الانخراط في هذا المجال، بالإضافة إلى إشراكهن في تطوير المراحل القادمة من برنامج الإرشاد السيبراني من أجل المرأة.