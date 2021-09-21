أحمد بن سعيد يفتتح مؤتمر «مهندسي البترول»

دبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، أعمال الدورة 97 للمؤتمر والمعرض التقني السنوي لجمعية مهندسي البترول، في مركز دبي التجاري العالمي، والذي تنظمه شركة «دراجون أويل»، منصة التنقيب والإنتاج المملوكة بالكامل لحكومة دبي، بحضور ومشاركة أبرز الخبراء العالميين في قطاع عمليات التنقيب عن النفط والإنتاج بهدف تسليط الضوء على إمكانيات القطاع عالمياً.

جولة في المعرض

وعقب الافتتاح قام سموه بجولة في المعرض التقني المصاحب والذي تشارك فيه نحو 30 شركة من 12 دولة تعرض مجموعة واسعة من التقنيات الحالية والمستقبلية مع عروض توضيحية وشاشات تفاعلية تقدم للزوار تجربة جذابة لاكتشاف أحدث التقنيات الصاعدة في مجال الاستكشاف والإنتاج.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس إدارة شركة دراجون أويل، في كلمة خلال افتتاح المؤتمر أن إمارة دبي تطمح لأن تكون منصةً عالميةً لاكتشاف الحلول المبتكرة والقائمة على المعرفة للتصدي لتحديات تغير المناخ.

وقال معاليه: «باتت الضرورة مُلِحةً لأن يأخذ قطاع النفط والغاز بزمام الأمر ويتصدى لأحد أكبر التحديات التي تواجهه، ألا وهي «الانتقال إلى صفرية الانبعاثات»، الأمر الذي يتطلب المشاركة الفاعلة والجهود المُخلِصة والدعم القوي من قبل الجميع، واضعين نُصبَ أعيننا حقيقة أن 80% من مزيج الطاقة في العالم في الوقت الراهن يأتي من الوقود الأحفوري».

وأعرب عن ثقته بأن البرنامج الفني للمؤتمر والمعرض التقني السنوي لجمعية مهندسي البترول يتضمن أبحاثاً مثمرةً تقدم طروحاتٍ هادفةً حول هذا الموضوع، وتتيح فرصةً سانحةً للتعلم والتعاون وتضافر الجهود، في الوقت الذي يقدم فيه المعرض الذي يقام بالتزامن مع مؤتمرنا هذا، أحدث التقنيات من مختلف أنحاء العالم.

تحديات القطاع

وأشار معالي سعيد محمد الطاير إلى أن هناك تحدياً آخر من التحديات التي تكتَنِف قطاع النفط والغاز، يتمثل في التطبيق السريع والفعال على أرض الواقع لأحدث التقنيات الإحلالية، بهدف تعزيز الكفاءة والإنتاجية، فضلًا عن الالتزام والامتثال باللوائح والمعايير البيئية الصارمة، في الوقت الذي تؤكد فيه العديد من الدول على أهمية السعي لتطوير الكفاءات المحلية والمحتوى المحلي، وكل ذلك يسهم بدورٍ مهم في منح «تراخيص التشغيل» لشركات الطاقة.

وأوضح أنه على الرغم من أن البعض يرى أن قطاع النفط والغاز بطيء إلى حد ما في تبني التحول الرقمي، مقارنةً بالقطاعات الأخرى، فقد أدت جائحة «كوفيد-19» إلى تسريع وتيرة هذا التحول في العديد من شركات النفط والغاز الرائدة، وأن هذا التحول، من خلال الابتكار والاستثمار الذكي في تقنيات المعلومات والاتصالات، يعد أمراً ضرورياً للتغلب على الآثار الكبيرة للجائحة والحفاظ على استدامة العمليات.

توجهات السوق

وقال معالي سعيد محمد الطاير، إن توجهاً آخر في سوق النفط تم رصده، ألا وهو أن التمويل في هذه الفترة يتطلب دراسات جدوى مستفيضة، وأن الوصول إلى رأس المال بات يمثل تحدياً كبيراً، حيث يتناقص عدد المستثمرين الراغبين في الاستثمار في النفط والغاز خاصة في المشاريع الكبرى، وأن هذه المرحلة من مسيرة النفط والغاز تشكل مشهداً جديداً للقادة في قطاعات الطاقة، والتكنولوجيا، والأعمال، والحكومة، والتمويل، إذ ظهر أمامهم التحدي وأصبح لديهم الفرصة للأخذ بزمام الأمور والقيام بدورٍ حاسمٍ في هذه الأوقات التي تشهد تغيرات مهمة.

ومن جانبه أكد المهندس علي راشد الجروان الرئيس التنفيذي لشركة «دراجون أويل» الرئيس العام للمؤتمر، في كلمة مماثلة خلال افتتاح أعمال الدورة 97 للمؤتمر والمعرض التقني السنوي لجمعية مهندسي البترول أن المؤتمر سيركز خلال مناقشاته على اتجاه الطاقة المستقبلية، وينظم هذا العام تحت عنوان «رحلة النفط والغاز الجديدة: الرشاقة والابتكار وخلق القيمة».