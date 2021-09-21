الزيودي يبحث سبل تعزيز العلاقات مع أميركا

أبوظبي (الاتحاد)

التقى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، إريك هالكومب حاكم ولاية إنديانا الأميركية، وبحث معه سبل تطوير علاقات التعاون لخلق فرص جديدة ومتنوعة لمجتمعي الأعمال في القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز الإمكانات المتاحة لدعم التبادل التجاري غير النفطي وتنويع الاستثمارات المتبادلة في كافة القطاعات، لاسيما في قطاعات الرعاية الصحية والزراعة وتكنولوجيا الزراعة الحديثة والأمن الغذائي والطاقة المتجددة.

يأتي اللقاء في إطار زيارة وفد إماراتي رفيع المستوى للولايات المتحدة الأميركية، والذي ضم عدداً كبيراً من المسؤولين ورجال الأعمال من الدولة، لبحث أوجه تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وتعزيز الاستثمارات بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية خلال المرحلة المقبلة.

وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، قوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، والتي تشكل نموذجاً فريداً ومميزاً يحتذى به عالمياً، مشيراً إلى أن تنمية الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية تكتسب أهمية استثنائية في ظل السير على درب الانتعاش الاقتصادي وتجاوز تداعيات جائحة كوفيد-19.