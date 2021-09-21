المزروعي: المياه ركيزة أساسية من ركائز الاستدامة

دبي (وام)

أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن المياه تمثل ركيزة أساسية من ركائز الاستدامة، ما يجعلها في مقدمة الأولويات الاستراتيجية للإمارات التي تقود الجهود السبّاقة لتبني أحدث الابتكارات والمبادرات والاستراتيجيات الداعمة لهذا القطاع الحيوي، إيماناً منها بدوره المهم في دعم الاقتصاد الوطني وجودة الحياة.

جاء ذلك خلال افتتاح أعمال المنتدى العربي الخامس للمياه /AWF5/ أمس في دبي، بحضور أكثر من 600 مشارك، وممثلي 22 دولة عربية.

ويركز المنتدى، الذي تستمر فعالياته ثلاثة أيام، على ندرة المياه في العالم العربي، واستنزاف الموارد المائية، والبحث عن طرق ووسائل لإنتاج المياه من مصادر مستدامة.

وشهد فعاليات المنتدى، معالي الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري في جمهورية مصر العربية، ومعالي المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون الكهرباء والماء في مملكة البحرين، ومعالي الدكتور مشعان العتيبي وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في دولة الكويت، ولوي فوشون رئيس المجلس العالمي للمياه /WWC/، ومعالي الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربي للمياه /AWC/، ومعالي السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية /LAS/، ومعالي سيرين مباى ثيام من بين كبار المسؤولين الآخرين.

وقال الوزير، في كلمته: «لقد جاء انعقاد المنتدى ليشكل منصة رائدة للتعاون والتعاضد لدعم قطاع المياه، وتعجيل الجهود المبذولة للتصدي للتحديات المتعلقة به، باعتباره ذا أهمية حيوية للتنمية المستدامة وعاملاً محورياً لتحقيق الأهداف والغايات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة 2030».