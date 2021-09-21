غرفة أبوظبي تبحث التعاون مع هولندا

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل عبدالله محمد المزروعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي؛ لودي إمبراختس سفير مملكة هولندا لدى الدولة والوفد الدبلوماسي المرافق له، بحضور محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات التجارية والاستثمارية وسبل دعمها.

ورحّب عبدالله محمد المزروعي بالسفير الهولندي، معرباً عن تطلع غرفة أبوظبي للانطلاق نحو آفاق أرحب من العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي بين مجتمع الأعمال في أبوظبي ومملكة هولندا، وترسيخ العلاقات الثنائية القائمة منذ 50 عاماً على أسس متينة من الاحترام المتبادل، والمصالح المشتركة في العديد من المجالات، لاسيما الاقتصادية.