الإمارات تشارك في مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في المؤتمر العام السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي انطلق أمس بمقر المنظمة في العاصمة النمساوية فينيا ويستمر لمدة أسبوع.

ويضم وفد الدولة، برئاسة السفير حمد الكعبي، الممثل الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وممثلي العديد من الجهات الوطنية المعنية بالقطاع النووي وفي مقدمتها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية.

ويعد المؤتمر العام هو أعلى هيئة لصنع السياسات في الوكالة الدولية، وهي تتألف من ممثلين عن جميع الدول الأعضاء في الوكالة.

ويجتمع المؤتمر العام سنويًا، عادةً في شهر سبتمبر، للنظر في برنامج الوكالة وميزانيتها والموافقة عليها، وللبت في الأمور الأخرى التي يعرضها عليها مجلس المحافظين والمدير العام والدول الأعضاء.

وألقى السفير حمد الكعبي كلمة رئيسية في الجلسة العامة للمؤتمر العام سلطت الضوء على العلاقة القوية التي تربط الوكالة الدولية ودولة الإمارات.

وأكد على الشراكة القوية للدولة مع الوكالة لدعمها الثابت على مدى العقد الماضي، ومساعدة الدولة في تطوير برنامج نووي سلمي يلبي أعلى معايير السلامة والأمن النووي وحظر انتشار الأسلحة النووية.

وفي غضون ذلك، ستستضيف القيادة العليا التي تمثل القطاع النووي الإماراتي فعالية بعنوان «الجيل القادم من قادة الطاقة النووية: قصة نجاح الإمارات في تشجيع الشباب في القطاع النووي»، حيث سيلقون الضوء على وضع برنامج الطاقة النووية الإماراتي، مع التأكيد على جهود بناء القدرات الإماراتي في القطاع النووي. لا يزال تمكين الشباب وبناء القدرات يمثل أولوية رئيسية لدولة الإمارات العربية المتحدة وسوف تشكل اللبنة الأساسية للخمسين عامًا القادمة في مسيرة إنجازات الإمارات.

وسيعقد وفد دولة الإمارات عددًا من الاجتماعات الثنائية مع الشركاء الدوليين والدول الأعضاء الأخرى لمناقشة فرص التعاون وتبادل وجهات النظر حول مختلف السياسات والقواعد الرقابية والصناعية في مجال الطاقة النووية. كما يشارك وفد الدولة في منتدى التعاون الرقابي على هامش المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتسليط الضوء على الجهود المبذولة لبناء القدرات الوطنية في القطاع النووي وضمان استدامة برنامج الطاقة النووية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعزز منتدى التعاون الرقابي تبادل المعارف والخبرات من خلال التعاون الدولي بهدف تحقيق مستوى عالٍ من الأمان النووي يتوافق مع معايير الأمان التابعة للوكالة الدولية.

في أكتوبر 2021، ستستضيف دولة الإمارات تمرين كونفكس-3 للوكالة الدولية للطاقة الذرية بعنوان «بركة الإمارات».

وتمت دعوة أكثر من 170 دولة ومنظمة دولية للمشاركة في أكبر تمرين للطوارئ النووية لاختبار الاستجابة الدولية لحادث محاكاة في محطة براكة للطاقة النووية. وسيشمل هذا التمرين، لأول مرة في تاريخه، إرسال فرق مساعدة ميدانية دولية لدعم الجهود المبذولة في البلاد لطمأنة الجمهور بشأن سلامتهم.

منذ انضمامها إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1976، تتعاون دولة الإمارات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بناءً على أولوياتها التنموية الوطنية. ويمتد التعاون عبر قطاعات مختلفة مثل التدريب وبناء القدرات وتطوير البنية التحتية للطاقة النووية بالإضافة إلى استخدام التطبيقات النووية في الرعاية الصحية والزراعة والرصد البيئي وغيرها.