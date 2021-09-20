«الإمارات للتنمية» يُطلق تطبيقاً لخدمات الشركات الصغيرة

حسام عبد النبي (دبي)

أصبح بإمكان رواد الأعمال وأصحاب الشركات الجديدة فتح حساب مصرفي من دون رسوم أو توافر حد أدنى من الرصيد أو رأس المال، وذلك بعد أن أطلق مصرف «الإمارات للتنمية»، أمس، تطبيق الخدمات المصرفية؛ بهدف دعم وتوفير الممكنات للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في الدولة، في خطوة تعقب إطلاق المصرف استراتيجيته الجديدة.

ويندرج إطلاق تطبيق الخدمات المصرفية في إطار التزام المصرف بتوفير حزمة من المنتجات وتطوير حلول مالية مبتكرة للخدمات تعمل على تسهيل التعاملات المصرفية وتلبية احتياجات المتعاملين من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إن تطبيق الخدمات المصرفية الذي أطلقه مصرف الإمارات للتنمية، يمكّن رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من التغلب على أهم العقبات التي تواجهها عند فتح حساب مصرفي في البنوك التجارية، وهي زيادة المتطلبات والوقت اللازم لزيارة الفرع وتوقيع المستندات.

تعاملات رقمية

من جهته، قال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، إن المصرف عمل على تطوير وتقديم خدمات مصرفية تعتمد على تقنية التعاملات الرقمية من خلال التطبيق، وذلك لمواكبة المتغيرات السريعة والتطورات المتلاحقة للتكنولوجيا الرقمية في الدولة، وتلبية لاحتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى خدمات مصرفية آمنة، ملائمة ومرنة على مدار الساعة.

وأضاف أن إطلاق التطبيق سيكون نقلة نوعية على صعيد ترسيخ ريادة المصرف كوجهة مصرفية مفضلة للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، فضلاً عن تعزيز دور المصرف لتحقيق التنمية المالية المستدامة، مؤكداً أن التطبيق يوفر تجربة لا مثيل لها لمستخدمي الحسابات المصرفية الرقمية، حيث يتم إصدار رقم حساب مصرفي دولي خلال دقائق، بحيث يكتمل تفعيل الحساب في غضون 48 ساعة.

قواعد الامتثال

ورداً على سؤال لـ «الاتحاد» عن الفارق في فتح الحسابات المصرفية للشركات عبر التطبيقات التي توفرها البنوك التجارية، أجاب النقبي، أن البنوك التجارية لديها متطلبات خاصة لفتح الحسابات المصرفية للأعمال تتعلق بقواعد الامتثال و«اعرف عميلك»، كما أنها تتيح للشركات التعامل بالعملات الدولية وإجراء التحويلات المالية إلى الدول الأخرى.

3 مليارات درهم تمويلات «الإمارات للتنمية» لـ 700 شركة صغيرة

كشف أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، عن انخفاض نسبة القروض المتعثرة إلى أقل من %2، مؤكداً في تصريحات للصحفيين أن المصرف وفر حتى الآن تمويلات بقيمة 6 مليارات درهم، منها 3 مليارات تمويلات سكنية للمواطنين ونحو 3 مليارات أخرى تمويلات لما يقارب 700 شركة صغيرة ومتوسطة.

وذكر النقبي، أن مصرف الإمارات للتنمية، أطلق مطلع عام 2021، استراتيجيته الجديدة، والتي تتضمن تقديم 30 مليار درهم كدعم مالي وغير مالي للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات على مدى السنوات الخمس المقبلة، ويندرج تحت الحلول التمويلية التي يوفرها المصرف قطاعات الصناعة والبنية التحتية والرعاية الصحية والأمن الغذائي والتكنولوجيا.

وأضاف أن تحديد القطاعات الخمسة التي يتم تمويلها جاء بعد أن تبين للجهات الحكومية أن البنوك التجارية من الصعب أن تمول تلك المشاريع؛ لأنها تتطلب مزيداً من الوقت لتحقيق عوائد.

ولفت إلى أن التمويلات التي يوفرها مصرف الإمارات للتنمية تتميز بفوائد منخفضة تنافسية مقارنة بالبنوك التجارية، حيث لا يضع المصرف الربح كأولوية.