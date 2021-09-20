«منصة أبوظبي» تصدر تقرير «ريادة الأعمال»

أبوظبي (وام)

نشرت منصة أبوظبي للأعمال، تقرير خريطة النظام البيئي لريادة الأعمال في أبوظبي 2021، فيما قامت بوضع خريطة رقمية تفاعلية تحدد الكيانات الرئيسية في أبوظبي والجهات الفاعلة في النظام البيئي، من خلال التسلسلات الهرمية التشغيلية المختلفة؛ وذلك بهدف دعم رواد الأعمال الذين يبحثون عن الموقع المناسب لإطلاق مشاريعهم، والشركات القائمة التي تبحث عن فرص نمو، والمستثمرين الأجانب الذين يفكرون في بدء عمل تجاري في أبوظبي. وتعد منصة أبوظبي للأعمال منصة معرفية ثنائية اللغة ومتعددة الأشكال، وأحد أحدث مبادرات صندوق خليفة لتطوير المشاريع التي أطلقها لدعم رواد الأعمال، وتمكينهم من مواصلة مسيرتهم وتعظيم فرص نجاح مشاريعهم.

وقالت موزة الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: «من خلال هذا التقرير، تستكشف منصة أبوظبي للشركات في أبوظبي بيئة الأعمال المتطورة في الإمارات والقواعد الجديدة التي تتبناها أبوظبي ودولة الإمارات، بما في ذلك قانون الشركات التجارية الذي تم تحديثه مؤخراً، والذي يسمح للمستثمرين الأجانب بامتلاك شركة بالكامل».

وأضافت: «يستعرض التقرير أبرز المالكين الذين يخدمون الشركات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارهم العمود الفقري والمحرك للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في الإمارات من خلال تقديم مرافق، من بينها المكاتب الحكومية والمناطق الحرة، كما يسلط التقرير الضوء على الدور الفعال الذي يلعبه المركز في قيادة ريادة الأعمال في الإمارات».