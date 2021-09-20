أبوظبي تستضيف فعاليتين عالميتين بقطاعي الإنشاءات والصناعة

سيد الحجار (أبوظبي)

تنظم غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالتعاون مع شركة كونكت، فعاليتين عالميتين في مجالي الإنشاءات والصناعات التحويلية، بالعاصمة أبوظبي، في الفترة ما بين 5 إلى 7 ديسمبر 2022 بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، برعاية دائرة الثقافة والسياحة، وعدد من المؤسسات الحكومية والهيئات الإقليمية في الإمارات.

وقال عبدالله غرير القبيسي نائب مدير عام غرفة أبوظبي، خلال مؤتمر صحفي بمقر الغرفة أمس، إنه من المقرر تنظيم«أسبوع الشرق الأوسط للتصميم والبناء»و«معرض الشرق الأوسط للصناعة والتكنولوجيا» بأبوظبي خلال شهر ديسمبر 2022، موضحاً أن قطاعي البناء والصناعة في دولة الإمارات، تتوافر بهما كافة مقومات النمو والازدهار، بفضل النظرة الاستشرافية بعيدة المدى للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات، والاستراتيجيات الوطنية الكبرى القادرة على إحداث نقلات نوعية في مشاريع الصناعات التحويلية، لاسيما استراتيجية«صنع في أبوظبي» لتحفيز القطاع الصناعي وزيادة تدفقات التجارة الخارجية والاستثمارات المحلية في إمارة أبوظبي.

وأشار إلى أهمية سياسة الانفتاح الاقتصادي الذي تتبعه دولة الإمارات تجاه الشركات العالمية والاستثمارات الكبيرة ضمن خطط التنويع الاقتصادي، موضحاً أن ذلك يمهد الطريق لتوفير العديد من الفرص الاستثمارية الضخمة للشركات الإقليمية والعالمية في العديد من المجالات الصناعية، لاسيما في مجالي التشييد والتصنيع.

وأوضح القبيسي أن الاقتصاد الإماراتي يشهد تطورات ملحوظة خلال الفترة الحالية، مع تولي الكشف عن حزم من المشاريع الاستراتيجية الجديدة ضمن«مشاريع الخمسين»، موضحاً أن قطاع الأعمال بأبوظبي يترقب تحسناً ملحوظاً في الأعمال خلال الفترة المقبلة.

وقال القبيسي: نتطلع من خلال هذين الحدثين الفريدين من نوعهما على مستوى المنطقة، إلى استكشاف فرص الارتقاء بقطاعات البناء والتصميم إلى جانب التصنيع والتكنولوجيا المتطورة، ورصد مجالات التعاون المشترك وتحفيز الشراكات الفاعلة وتبادل الخبرات مع كبرى المؤسسات العالمية العريقة في هذا المضمار.

وأشار إلى أن الإسهام في تنظيم أسبوع الشرق الأوسط للتصميم والبناء ومعرض الشرق الأوسط للصناعة والتكنولوجيا، يعد ترجمة لمساعي غرفة أبوظبي الدؤوبة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الصناعية الوطنية، من خلال توفير كل الدعم والزخم الذي يحتاجه القطاع الخاص ليصبح رافداً أصيلاً لحلول الثورة الصناعية الرابعة، وترسيخ مكانة الإمارات عموماً وأبوظبي على وجه الخصوص كمركز للعلوم والصناعات المتقدمة.

وأكد مبارك الشامسي مدير مكتب أبوظبي للمؤتمرات في دائرة الثقافة والسياحة، أهمية إطلاق معرضين جديدين من نوعهما في أبوظبي، يتخصصان في قطاعي الصناعة والتكنولوجيا، وهما من القطاعات المهمة الذي أصبح التركيز عليها محط اهتمام حكومة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام.