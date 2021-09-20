«موانئ أبوظبي» توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها العراقية

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت مجموعة موانئ أبوظبي، المحرك العالمي الرائد للتجارة والخدمات اللوجستية، مذكرة تفاهم مع الشركة العامة للموانئ في العراق بهدف تطوير علاقات التعاون والشراكة في مجال النقل بشكل عام والنقل البحري بشكل خاص، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي يتبناها الطرفان في أعمالهم.

تم توقيع المذكرة بحضور معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي ناصر حسين الشبلي، وزير النقل العراقي، من قبل الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي - مجموعة موانئ أبوظبي، والدكتور المهندس فرحان محيسن الفرطوسي، مدير عام الشركة العامة للموانئ في العراق.

كما حضر التوقيع أيضاً كل من طالب عبدالله بايش، وكيل وزارة النقل الفني، والدكتور مظفر مصطفى الجبوري، سفير جمهورية العراق لدى الدولة، والمهندس شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات، وسيف المزروعي، رئيس قطاع الموانئ في مجموعة موانئ أبوظبي.

وتمتد مذكرة التفاهم لمدة 12 شهراً قابلة للتجديد بشكل تلقائي لمدة مماثلة، وتنص على قيام مجموعة موانئ أبوظبي باستطلاع الفرص الاستثمارية وإجراء دراسات الجدوى اللازمة لتنفيذ بنود المذكرة وعلى رأسها دراسة الاستثمار والإدارة والتشغيل في الموانئ والمناطق الاقتصادية وغيرها من البنى التحتية التابعة للشركة العامة للموانئ في العراق.

وقال معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة: «يأتي توقيع مذكرة التفاهم في سياق حرص الدولة وتوجهات قيادتها الرشيدة الرامية إلى تعزيز أواصر العمل المشترك مع الدول العربية الشقيقة، وضمن رؤية وطنية تهدف إلى تطوير القطاعات الاستراتيجية وبناء منظومات عمل تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة».

من جانبه أعرب معالي ناصر حسين الشبلي، وزير النقل العراقي، عن سعادته بانطلاق هذا التعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم هذه تشكل بداية واعدة للتعاون بين الطرفين من شأنها توفير الكثير من الخدمات والدعم مستقبلاً للمستثمرين في البلدين.

بدوره أكد الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي - مجموعة موانئ أبوظبي أن توقيع مذكرة التفاهم الاستراتيجية مع الشركة العامة للموانئ يشكل خطوة محورية في إطار سعينا إلى ترسيخ مكانتنا الإقليمية والعالمية في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية.

من جهته أكد الدكتور مظفر مصطفى الجبوري، سفير جمهورية العراق لدى دولة الإمارات العربية المتحدة أن السفارة نجحت بتنسيق وعقد الاجتماع بشكل عاجل ما أثمر توقيع مذكرة التفاهم التي ستعود بالفائدة على البلدين الشقيقين.

وأوضح الدكتور المهندس فرحان محيسن الفرطوسي، مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق قائلاً: «يسرنا التوقيع على مذكرة التفاهم مع مؤسسة إماراتية رائدة مثل مجموعة موانئ أبوظبي تتمتع بخبرات كبيرة في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية، الأمر الذي سيسهم بالتأكيد في تحسين أعمال الموانئ ومنظومة النقل في العراق».