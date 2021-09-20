«غرفة الشارقة» تبحث تطوير العلاقات مع «البرتغال»

الشارقة (الاتحاد)

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، خلال لقائها أمس وفداً اقتصادياً برتغالياً رفيع المستوى برئاسة معالي يوريكو بريلهانت دياس، وزير الدولة البرتغالي للعولمة، سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين إمارة الشارقة وجمهورية البرتغال، والدور الذي تقوم به الغرفة وسفارة البرتغال لدى الدولة في دفع تلك المساعي الحثيثة إلى آفاق أرحب، بهدف الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي بين الإمارات والبرتغال، لتحقيق شراكات ثنائية متميزة تخدم العلاقات المتنامية.

وكان في استقبال الوفد البرتغالي، عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

ورحب عبد الله سلطان العويس بالوفد الزائر، مشيراً إلى متانة العلاقات التي تربط إمارة الشارقة بمجتمع الأعمال البرتغالي، خاصة بعد النتائج الإيجابية التي حققها البلدان من خلال سلسلة الزيارات المتبادلة للوفود الرسمية والتجارية بين الشارقة والبرتغال، والتي تكللت في شهر يناير الماضي بإطلاق أول مجلس عمل برتغالي على مستوى إمارة الشارقة.

من جانبه أعرب معالي يوريكو بريلهانت دياس، عن اهتمام بلاده بتعزيز علاقاتها التجارية مع إمارة الشارقة من بوابة الغرفة، مشيراً إلى رغبته في الاستفادة من تجربة غرفة الشارقة الرائدة في دعم مجتمع الأعمال المحلي ودورها في استقطاب الاستثمارات الأجنبية من الخارج.