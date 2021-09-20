منتدى المياه العربي يستعرض أحدث التقنيات المستدامة

دبي (الاتحاد) تستعرض الدورة الخامسة لمنتدى المياه العربي، التي تنطلق في دبي غداً أبرز حلول المياه والتقنيات المستدامة والقابلة للتطوير التي توفر حلولاً عالية الكفاءة من حيث التكلفة في مجالات المياه والكهرباء والطاقة والزراعة وغيرها.

تجمع الدورة الحالية مسؤولين حكوميين من مُختلف أنحاء العالم العربي وعدد من الدول الأفريقية، للمشاركة في المنتدى، الذي يعد أبرز الفعاليات المختصة في مجال المياه في المنطقة، ويعقد بين 21-23 سبتمبر الجاري في جراند حياة دبي.

وأشار أحدث تقرير نشرته منظمة الصحة العالمية إلى افتقار 783 مليون شخص لإمكانية الوصول إلى المياه النظيفة حالياً، أي حوالي واحد بين كُل 10 أشخاص حول العالم، ولذا تهدف بيوند ووتر إلى تقديم سبل مبتكرة تتيح للمجتمعات في مختلف أنحاء العالم الحصول على المياه واستخدامها على مختلف المستويات الاجتماعية، بدءاً من الاستهلاك الشخصي وصولاً إلى التطبيقات الزراعية والصناعية الصغيرة وواسعة النطاق.

وتعرض شركة بيوند ووتر، الرائدة في تكنولوجيا مولدات المياه من الغلاف الجوي، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، خلال المنتدى رؤيتها الطموحة لمواجهة التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال الأمن المائي.

قال روهين بيري، الرئيس التنفيذي لـبيوند ووتر: "يزخر الغلاف الجوي بمخزون مياه يفوق ما يجري في جميع أنهار العالم مجتمعة بستة أضعاف، ولذا سعينا للمساعدة على مواجهة تحديات شُح المياه ومشاكل الأمن المائي العالمية من خلال الاستفادة من الغلاف الجوي، والذي يُعد أضخم مصدر غير مستغل للمياه في العالم. وكُلنا ثقة بأنّ مساعينا ستُسهم بتحقيق التنمية المستدامة وستضمن حصول المجتمعات على مياه شرب آمنة ونظيفة إلى جانب مرافق الصرف الصحي. وتهدف بيوند ووتر إلى الإسهام في تغيير العالم من خلال مساعدة المجتمعات والاقتصادات وعالمنا بشكل عام".

وأضاف قائلاً: "تستند هذه التكنولوجيا المستقبلية على تحويل الهواء إلى مياه شُرب آمنة ونقية بالكامل، في خطوة ستُسهم في تعزيز مساعي تحول المجتمع الإقليمي والعالمي على حد سواء نحو إنتاج المياه المستدامة والفعّالة من حيث التكلفة. إذ انتقلنا بطموحاتنا إلى عنان السماء، لتكون واحداً من أهم مواردنا".