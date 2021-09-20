«أمازون» تعتزم توفير 1500 وظيفة في الإمارات



دبي (الاتحاد) - أعلنت أمازون توفير 1,500 وظيفة مباشرة وغير مباشرة في دولة الإمارات خلال العام الجاري، عبر توسيع شبكة أعمالها تماشياً مع سياسة الاقتصاد الرقمي في الدولة. وبالتزامن مع النمو المطرد في مستويات الطلب والإقبال على خدمات الشركة، يسهم هذا التوسع في دعم قدرتها على خدمة العملاء والمجتمع بصفة عامة من خلال توفير تجربة أكثر ذكاءً وسرعةً وانتظاماً واتساقاً.

وتعمل أمازون على توفير وظائف جديدة، بينما تمضي قدماً في زيادة القدرة التخزينية لمستودعاتها بنسبة 60٪ لتقديم مجموعة أكبر وأكثر تنوعاً من المنتجات. وبحلول نهاية العام 2021، ستصل المساحة الإجمالية لمستودعات الشركة في الإمارات إلى ما يزيد على 3.7 مليون قدم مكعب، ما يعادل حوالي 40 مسبحاً أولمبياً، معززةً بذلك قدرتها على تخزين ملايين المنتجات. كما يوفر توسع العمليات أيضاً وظائف إضافية لدى البائعين وشركاء التوصيل. وتفتتح الشركة كذلك أربع محطات توصيل جديدة لزيادة المساحة الإجمالية لمحطات التوصيل لديها بنسبة 70٪ بهدف تسريع عمليات التسليم وتعزيز قدراتها للوصول إلى المزيد من العملاء.

وقال براشانت ساران، الرئيس التنفيذي للعمليات في أمازون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "نهدف إلى توسيع نطاق أعمالنا للارتقاء بتجربة وخدمات عملائنا في الإمارات، بما يضمن توصيل ما يطلبونه في الوقت والمكان الذي يريدونه. ويؤكد هذا التوسع دعمنا لسياسة الاقتصاد الرقمي في الدولة، إذ نواصل الاستثمار في تطوير موظفينا وعملياتنا والتقنيات التي نعتمدها. ونركز أيضاً على تحفيز وترسيخ ثقافة الابتكار لخدمة عملائنا بشكل أفضل، والإسهام الفعال في تمكين المواهب المتنوعة عبر توفير بيئة إيجابية للتعلم والتطور في أماكن عمل حديثة ومتكاملة، إلى جانب ضمان صحة وسلامة جميع موظفينا. وتعكس استثماراتنا التزامنا بدعم المجتمعات التي نعمل فيها من خلال الاعتماد على النمو المستدام والمسؤول لعملياتنا".

ويتضمن توسيع أعمال أمازون في الإمارات افتتاح شبكة من محطات التوصيل الجديدة وتحديث محطات حالية لتوفير تجارب أذكى وأسرع وأكثر اتساقاً للعملاء. وتمتلك أمازون سجلاً حافلاً في الابتكار وتبني أحدث التقنيات الهادفة إلى الحفاظ على سلامة موظفيها والعمل بكفاءة وفاعلية. هذا، ويسهم توسع أمازون في الإمارات في توفير مجموعة واسعة من فرص العمل، وبالتالي إتاحة مجالات تطور مهني جديدة للمواهب المتنوعة، فيما تعكس هذه الخطوات الطموحة التزام أمازون ببناء عمليات مستدامة ومسؤولة.

تضم شبكة أمازون في الإمارات حالياً مستودعين، وثماني محطات للتوصيل، وثلاثة مراكز فرز، وشبكة واسعة من شركاء خدمة التوصيل. وبينما تمضي أمازون في تطوير وتعزيز أعمالها في الإمارات، تبقى المحافظة على صحة وسلامة موظفيها وعملائها وشركائها في مقدمة أولوياتها، إذ أدخلت الشركة تغييرات على أكثر من 150 عملية ضمن شبكتها اللوجستية، واستثمرت ما يزيد على 11.5 مليار دولار أمريكي على مستوى العالم خلال العام 2020.

كانت أمازون قالت في وقت سابق من العام الجاري إن وحدتها للخدمات السحابية أمازون ويب سيرفيسز ستطلق ثلاثة مراكز بيانات في النصف الأول من 2022 بالإمارات، ثاني مناطق البنية التحتية لها في الشرق الأوسط.