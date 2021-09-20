الذهب يتعافى وسط عزوف عن المخاطرة بسبب «إيفرجراند»

لندن (رويترز) - ارتفع الذهب اليوم الاثنين من أدنى مستوياته في شهر الذي بلغه في وقت سابق، إذ أدت المخاوف حيال ملاءة مجموعة العقارات تشاينا إيفرجراند إلى انخفاض الأسهم العالمية، مما أدى إلى عزوف عن المخاطرة، فيما يترقب المتعاملون نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي هذا الأسبوع.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1760.14 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 13.00 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل في وقت سابق أدنى مستوياته منذ 12 أغسطس عند 1741.86 دولار. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1757.30 دولار.

تراجعت الأسهم العالمية اليوم مع قلق المستثمرين من امتداد أثر مشاكل إيفرجراند إلى الاقتصاد العالمي.

ويعتبر الذهب تحوطا ضد التضخم الذي قد ينتج عن التحفيز واسع النطاق وتراجع قيمة العملة.

وقال دانييل بريسمان المحلل في كومرتس بنك «يلقي اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي بظلاله من خلال زيادة الدولار لأن غالبية المشاركين في السوق يتوقعون أن يشير الاحتياطي إلى تقليص التحفيز في وقت ما هذا العام، مما يبقي الذهب تحت ضغط».

وترفع زيادة أسعار الفائدة تكلفة فرصة حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 22.43 دولار للأوقية بعد أن بلغت أدنى مستوياتها منذ نوفمبر 2020.

وتراجع البلاتين 1.4 بالمئة إلى 927.53 دولار للأوقية وهبط البلاديوم 2.2 بالمئة إلى 1972.26 دولار.