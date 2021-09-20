«وول ستريت» تهبط عند الفتح

نيويورك (رويترز) - تراجعت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت عند الفتح اليوم الاثنين، إذ أثرت المخاوف بشأن وتيرة التعافي الاقتصادي على أسهم الطاقة والبنوك في بداية أسبوع من المقرر أن يبت فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن تقليص محتمل للتحفيز المرتبط بالجائحة.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 125.16 نقطة بما يعادل 0.36 بالمئة إلى 34459.72 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 30.04 نقطة أو 0.68 بالمئة إلى 4402.95 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 285.83 نقطة أو 1.90 بالمئة إلى 14758.14 نقطة.

