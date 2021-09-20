«السوق السعودية» توافق على طلب «ناتيكسيس» لتعديل أنشطتها

الرياض (رويترز) - قالت هيئة السوق المالية في السعودية اليوم الاثنين إنها وافقت على طلب من شركة ناتيكسيس العربية السعودية للاستثمار على تعديل قائمة الأعمال المرخص بممارستها في المملكة، بما يسمح لها بالتعامل كمتعهد التغطية والترتيب في أعمال الأوراق المالية.

وأضافت الهيئة أن التعديل يلغي نشاط ناتيكسيس العربية السعودية لتقديم المشورة.

ولم ترد ناتيكسيس حتى الآن على طلب من رويترز للتعقيب.

وافتتح بنك الاستثمار الفرنسي مكتبا للأعمل المصرفية للشركات والاستثمار في العاصمة السعودية الرياض العام الماضي.

وتسعى مؤسسات مالية غربية إلى فرص في السعودية منذ أن كشفت الحكومة عن خطط لخصخصة أصول مملوكة للدولة واستحداث إصلاحات لإجتذاب رؤوس أموال أجنبية في ظل برنامج (رؤية 2030) الهادف لتقليل اعتماد اقتصاد المملكة على النفط.

من جهة أخرى، وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طرح 280 ألف سهم تمثل 20 بالمئة من رأس المال المساهم لشركة أسهم الحاسوب للتجارة في السوق الموازية.