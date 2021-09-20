«كافالي» تطلق ناطحة سحاب بقيمة 545 مليون دولار في دبي

ميلانو (رويترز) - قالت دار الأزياء الإيطالية كافالي اليوم الاثنين إنها ستفتتح ناطحة سحاب فارهة للغاية بقيمة 545 مليون دولار في دبي بالتعاون مع داماك العقارية للتطوير العقاري، وذلك في خطوة أولى تهدف إلى إحياء العلامة التجارية الفاخرة.

أنقذ مؤسس داماك حسين سجواني المجموعة التي مقرها فلورنسا في نوفمبر 2019 من خلال شركته الاستثمارية الخاصة فيجن للاستثمار، وهي جزء من ديكو جروب، التي تمتلك منتجعات فاخرة وفنادق ومراكز تسوق.

وقال سجواني مالك كافالي ورئيس مجلس إدارة داماك السابق في بيان «هذا فصل مثير بالنسبة لعلامة الأزياء الإيطالية الشهيرة، ويسعدني أن أطلق برج كافالي قبل أيام قليلة فقط من أسبوع الموضة في ميلانو لإبراز الميلاد الجديد لأسطورة الموضة».

وأضاف أن المشروع الذي يتكلف عدة ملايين كان «امتدادا سهلا لرؤية (كافالي) لما وراء الأنماط والملابس وعروض الأزياء المثيرة».

ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت الشركة تبحث عن فرص أخرى في إيطاليا قال سجواني إن ينظر في مراكز البيانات ويريد بناء واحدا في ميلانو إذا وجدت خطة مناسبة.