«طيران الإمارات» تكثف عملياتها إلى الولايات المتحدة

دبي (الاتحاد) أعلنت طيران الإمارات اليوم أنها سوف تكثف عملياتها إلى عدد من وجهاتها في الولايات المتحدة الأميركية اعتباراً من أكتوبر2021، وذلك استجابةً للنمو المستمر في الطلب نتيجة لتخفيف بروتوكولات الدخول الدولية وعودة الثقة بالسفر. وتحظى دبي بشعبية كبرى في أوساط المسافرين من الولايات المتحدة، إذ تقدم أنشطة وفعاليات تلبي احتياجات جميع الزوار كما تستضيف عدداً من الأحداث الكبرى، بما فيها معرض إكسبو العالمي هذا الشتاء.ويتضمن تكثيف العمليات، اعتباراً من أكتوبر 2021، تسيير 78 رحلة أسبوعياً إلى الولايات المتحدة الأميركية مع زيادة الرحلات الأسبوعية إلى كل من بوسطن ودالاس ونيويورك وسان فرانسيسكو وسياتل وواشنطن العاصمة. وسوف تشغل طيران الإمارات طائرات A380 العملاقة، التي تعد خيار المسافرين المفضل لما توفره من منتجات تشمل الصالون الجوي والشاور سبا، إلى الولايات المتحدة بمعدل 24 رحلة أسبوعياً اعتباراً من أكتوبر. وسوف تسير طيران الإمارات رحلات يومية إلى كل من بوسطن ودالاس وهيوستن وسان فرانسيسكو وسياتل وواشنطن العاصمة، بالإضافة إلى رحلتين يومياً إلى نيويورك مع بداية ديسمبر تلبية للطلب المرتفع وتحديثات السفر، لتستعيد الناقلة بذلك أكثر من 90% من خدماتها إلى الولايات المتحدة مقارنة مع ما قبل الجائحة. واعتباراً من نوفمبر، سوف تشغل طيران الإمارات 35 رحلة أسبوعياً إلى الولايات المتحدة بطائرات A380، ما سيوفر للعملاء مزيداً من الفرص لاختبار العملاقة. كما سوف تستخدم A380 على رحلاتها إلى نيويورك عبر ميلانو اعتباراً من 31 أكتوبر، ليصل معدل الرحلات إلى نيويورك التي تخدمها الطائرة ذات الطابقين إلى ثلاث رحلات يومياً. وبالإضافة إلى لوس أنجلوس ونيويورك وواشنطن العاصمة، ستعود طائرة A380 يومياً إلى سان فرانسيسكو اعتباراً من ديسمبر2021.

