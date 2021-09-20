300 متحدث يناقشون الطاقة منخفضة الانبعاثات في «غازتك 2021»



دبي (الاتحاد) تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنطلق غدا الثلاثاء في مركز دبي التجاري العالمي فعاليات غازتك 2021، أكبر معرض ومؤتمر في العالم لدعم قطاع الغاز والغاز الطبيعي المُسال والهيدروجين والطاقة، وذلك بمشاركة وحضور حوالي 15 ألفاً من الخبراء المتخصصين من جميع أنحاء العالم بصورة مباشرة للمرة الأولى منذ بدء جائحة كوفيد-19.وتضم الفعالية، التي تستمر لغاية الخميس 23 سبتمبر، مؤتمراً استراتيجياً ومعرضاً متخصصاً، فضلاً عن سلسلة من الجلسات التقنية المباشرة لمناقشة التحديات التي تواجه الأجندات البيئية وسُبل استثمار التقنيات المتطورة وطرائق العمل الحديثة لمواكبة المتطلبات المتغيرة للأسواق ضمن قطاعات الغاز والغاز الطبيعي المُسال والهيدروجين والطاقة، حيث سيُلقي معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، الكلمة الافتتاحية.

وتضم الفعاليات الافتتاحية الأخرى لغازتك 2021 جلسةً حواريةً للشخصيات الوزارية تستعرض الرؤى والأفكار المتعلقة بدور الغاز الطبيعي في عملية تحول الطاقة، والخطط المستقبلية لإنشاء اقتصاد هيدروجيني، بالإضافة إلى صياغة خريطة طريق لتلبية الحاجة المتزايدة للطاقة والوقود النظيف.

ويُشارك في الجلسة الوزارية كُلٌّ من معالي سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية في الإمارات، ومعالي الدكتور ألب أرسلان بيرقدار، نائب وزير الطاقة والموارد الطبيعية في تركيا، والمهندس سعد شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس والمدير التنفيذي لشركة قطر للبترول، ومعالي عارفين تصريف، وزير الطاقة والثروة المعدنية في إندونيسيا، ومعالي محمد باركيندو سنوسي، الأمين العام لمنظمة أوبك.

وبهذا الصدد، قال كريستوفر هدسون، رئيس شركة دي إم جي إيفنتس المنظمة لمعرض ومؤتمر غازتك: «يتناول مؤتمر غازتك 2021 الاستراتيجي جميع الحقائق المتعلقة بالتحول نحو الطاقة عديمة الانبعاثات الكربونية والتحدي الكبير الذي يُواجه القطاع والجهات التنظيمية والمستخدمين النهائيين من حيث الالتزام باتفاقية باريس من أجل الحد من التغير المناخي ودعم قيادة القطاع في رسم خريطة الطريق الضرورية لمستقبل مستدام وحيادي الكربون. كما يستعرض معرض غازتك أحدث الابتكارات والحلول التقنية الرقمية الكفيلة بترك الأثر الإيجابي على عمليات قطاع الغاز والغاز الطبيعي المُسال والهيدروجين والطاقة لأعوام مقبلة».

ويستقطب مؤتمر غازتك الاستراتيجي لهذا العام ما يزيد على 300 من أبرز الوزراء الحكوميين وقادة قطاع الطاقة وواضعي السياسات وعملاء الطاقة الرئيسيين للاجتماع معاً ورسم خريطة طريق لخفض معدلات انبعاثات الكربون. ويبرز من بين أهم موضوعات النقاش كل من إدارة عمليات إزالة الكربون ومعالجة الانبعاثات، والتمويل والاستثمار في المشاريع، وكيفية تكييف نماذج الأعمال في عالم ما بعد أزمة كوفيد-19، وموردي الطاقة المتكاملة، وديناميكيات العرض والطلب على الغاز والغاز الطبيعي المُسال، والدور الرئيسي المحتمل للهيدروجين في المرحلة الانتقالية لقطاع الطاقة، وتنويع القوى العاملة في قطاع الطاقة المستقبلي، إلى جانب التبادل التجاري والمقاولات والتسعير، ومواضيع البناء والهندسة والمشتريات ومستجدات المشاريع وآخر تطوراتها، والسياسات المناخية، ودور الغاز في القطاع.

كما تضم قائمة المتحدثين في الفعالية معالي الحاكم تيمبر سيلفا، وزير الدولة لموارد البترول في جمهورية نيجيريا الاتحادية، ومعالي توفيق شودري، وزير الطاقة في بنغلادش، ومعالي جواو جالامبا، وزير الدولة لشؤون الطاقة في البرتغال، ومعالي أوديا جامانبيلا، وزير الطاقة في سريلانكا، ومعالي برويز شاهبازوف، وزير الطاقة الأذربيجاني.

كما ستنطلق المسارات التعليمية الخمسة لمؤتمر غازتك الاستراتيجي بالتزامن مع الفعالية الرائدة، لتشمل المواضيع المرتبطة بالهيدروجين، والمنصات البحرية، ومفاهيم البناء والهندسة والمشتريات والمشاريع، إضافةً إلى طرق المعالجة ودور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في القطاع. ويوفر برنامج الفعالية أيضاً باقةً واسعةً من الفرص أمام الخبراء العاملين في القطاع للاستفادة من خبرات أكثر من 150 من أبرز مهندسي الطاقة من جميع أنحاء العالم، بينما يستعرضون أحدث الابتكارات التقنية والإمكانات المتاحة أمام القطاع في السوق.

وينطلق معرض ومؤتمر غازتك 2021 برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء، نائب رئيس الدولة حاكم دبي، رعاه الله، ودعم من وزارة الطاقة والبنية التحتيّة في الإمارات.

وتجدر الإشارة إلى أن معرض ومؤتمرغازتك ينعقد باستضافة مشتركة بين شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وشركة رويال داتش شل للنفط وشركة فينتشر جلوبال للغاز الطبيعي المُسال، مما سيوفر منصّةً متميّزةً للنقاش وتبادل الأفكار والمعرفة بين كبار صنّاع القرار وقادة الفكر حول هدف القطاع في تحقيق مستقبل طاقة محايد للكربون، وبأسعار معقولة للجميع بحلول عام 2050.