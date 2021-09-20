إقبال قوي على شراء تذاكر إكسبو 2020 محلياً وعالمياً

مصطفى عبدالعظيم (دبي)

قال متحدث باسم إكسبو 2020 دبي، إن معدلات مبيعات تذاكر الحدث، تشهد زيادة مطردة في دولة الإمارات والأسواق العالمية، وذلك مع اقتراب انطلاقه مطلع أكتوبر المقبل، مما يعكس إدراك الزوار لما يتمتع به إكسبو 2020 دبي من قيمة كبيرة وتنوع ثرٍ.

وأوضح المتحدث في بيان تلقت «الاتحاد» نسخة منه أن الطلب يتزايد على تذاكر الدخول المتعدد والتذاكر الموسمية، لدى شبكة موزعي التذاكر المعتمدين والشركاء من شركات الطيران ومنافذ التجزئة والمبيعات الإلكترونية عبر الإنترنت، مشيراً إلى أن أعلى مستويات الإقبال على التذاكر تأتي من الأسواق التقليدية المصدرة للزوار، وكذلك من الأسواق التي تتميز بمستويات معرفة واسعة تجاه معارض إكسبو الدولية، على غرار أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأميركية، إلى جانب الأسواق الدولية الرئيسية الأخرى على غرار الهند وروسيا.

وفيما يتعلق بالإجراءات المتبعة لإدارة الطاقة الاستيعابية لموقع إكسبو 2020 دبي، قال المتحدث إنه تم دمج حلول تقنية متقدمة لتعداد كل شخص ضمن الموقع، بما يشمل الوفود المشاركة وفرق العمل والمقاولين وغيرها بهدف إدارة الطاقة الاستيعابية للموقع بكفاءة وفعالية، مشيراً إلى اعتزام إكسبو 2020 دبي نشر بيانات الزيارات بشكل دوري خلال الحدث.