انتعاش مبيعات معارض السيارات في أبوظبي

ريم البريكي (أبوظبي)

ارتفعت مبيعات سوق السيارات الجديدة والمستعملة في أبوظبي خلال الأشهر الثلاثة الماضية بنسب تراوحت ما بين 5 و10%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مستفيدة من عودة الحياة لطبيعتها وانخفاض نسب الإصابة بمرض «كوفيد - 19»، بحسب باعة وملاك معارض في السوق.

وأشاروا إلى أن سوق السيارات في أبوظبي يعتبر الأقل تضرراً بـ«الجائحة»؛ نظراً لأهمية السلعة المباعة والحاجة المستمرة لها، إلى جانب تزايد أعداد المقيمين بالدولة.

وقال هؤلاء، إن هناك إقبالاً من المستهلكين على شراء السيارات المستعملة نظراً لارتفاع أسعار السيارات الجديدة نتيجة تباطؤ سلاسل التوريد بسبب «كوفيد - 19» وشح الرقائق الإلكترونية، ما أدى إلى نقص الإنتاج العالمي من السيارات.

تنوع المعروضات

وأرجع عثمان عبد عثمان مدير التصدير بمعرض بني ياس الحركة الكبيرة التي تشهدها معارض السيارات إلى سياسات الترويج والإعلان التي بدورها تسهم في تحقيق مبيعات أكبر والتعريف لشريحة كبيرة من المستهلكين بالمعروضات المتنوعة من السيارات الصالون وذات الدفع الرباعي، ومن مختلف الشركات المصنعة في العالم.

وأضاف أن حركة تصدير السيارات شهدت كذلك توسعاً أفضل بعد فتح المنافذ الحدودية، موضحاً أن معرضه يقوم بإعادة تصدير السيارات إلى عددٍ من الدول الخليجية والعربية، للطلب الكبير على السيارات من السوق الإماراتي. وتوقع استمرار انتعاش حركة البيع والشراء خلال الفترة القادمة مع انفتاح أكبر بين دول العالم وتنقل السلع بشكل أوسع.

وذكر عثمان أن الطلب تركز على السيارات ذات الدفع الرباعي اليابانية، باعتبارها سيارات عائلية، وكذلك اقتصادية في توفير استهلاك الوقود، مشيراً إلى أن الفئات الأكثر طلباً لهذه الأنواع من المواطنين.

تسهيلات مصرفية

بدوره، قال كمال أحمد صاحب معرض القرش في أبوظبي، إن سوق بيع السيارات الجديدة والمستعملة شهد مبيعات جيدة طيلة العام الجاري، بيد أن هناك إقبالاً أعلى خلال الأشهر الثلاثة الماضية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وبين كمال أن الطلب على السيارات المباعة بمعارض السيارات جاء بالدرجة الأولى من جانب المواطنين وبعدهم العرب المقيمون بالدولة، مرجعاً السبب في زيادة المبيعات إلى التسهيلات البنكية لشراء السيارات، بالإضافة إلى القدرة الشرائية لدى شريحة كبيرة من عملاء السوق.

الطلب على «الكهربائية»

وبدوره، قال إياد محمود المدير العام لمعرض الأميرة للسيارات، إن مبيعات السوق أفضل من قبل، وإن هناك تحسناً كبيراً، مضيفاً أن توجه العملاء إلى شراء السيارات الفاخرة بجميع أنواعها وأشكالها. وأضاف اياد أن السوق الإماراتي يتسم بوفرة المعروض من جميع أنواع السيارات التي تناسب شرائح العملاء كافة، إلى جانب الطلب من قبل الزوار الخليجيين الذين يقصدون معارض السيارات بالإمارات بحثاً عن ما يريدونه من سيارات بأسعار مميزة.

وأوضح أن سوق السيارات الكهربائية كذلك له عملاؤه، ويشهد تزايداً على الطلب، خاصة مع طرح كبريات شركات تصنيع السيارات موديلات عديدة بالأسواق العالمية، مضيفاً أن شركات السيارات العالمية أعلنت خططاً طموحة لزيادة الإنتاج من المركبات الكهربائية.