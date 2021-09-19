«دبي للسياحة» تبحث تسريع وتيرة نمو القطاع

دبي (الاتحاد)

عقدت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» لقاءً عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي مع شركائها في القطاع، بهدف توحيد الرؤى وتكثيف جهود جميع الأطراف لتحقيق الأهداف المشتركة، وأيضاً المبادرات التي من شأنها تسريع وتيرة نمو قطاع السياحة في هذا العام وما بعده.

ويأتي هذا اللقاء، الذي شارك فيه حوالي 500 من المديرين التنفيذيين وممثلي شركات السياحة والسفر والضيافة، في إطار تعزيز التعاون مع الشركاء والبناء على النتائج الإيجابية التي يحققها قطاع السياحة، لاسيما خلال هذا العام الاستثنائي مع اقتراب انطلاق فعاليات معرض «إكسبو 2020 دبي»، وكذلك الاحتفالات باليوبيل الذهبي للإمارات.

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري:

«متفائلون بقدرة قطاع السياحة على تحقيق مستويات أداء قوية ويدعم هذا التفاؤل التعاون المثمر والتنسيق المشترك مع الشركاء المحليين والدوليين، حيث كان نهج دبي استباقياً في التعامل مع جائحة (كوفيد - 19)، وكذلك استئناف الأنشطة الاقتصادية تدريجياً، ما أسهم في محافظة دبي على مركزها الريادي وجهة مفضلة للزيارة».

يُذكر أن دبي استقبلت حوالي ثلاثة ملايين زائر دولي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري «يناير - يوليو 2021».