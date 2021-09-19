14.8 مليون مسافر عبر مطار دبي خلال 8 أشهر

مصطفى عبد العظيم (دبي)

بلغ إجمالي عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، 14 مليوناً و864 ألفاً و461 مسافراً، وفقاً لبيانات لهيئة دبي للطيران المدني، التي أظهرت ارتفاع عدد المسافرين خلال شهر أغسطس الماضي إلى مليونين و303 آلاف و344 مسافراً، مقابل مليون و915 ألفاً و887 مسافراً في يوليو السابق، بنمو نسبته 20.2%.

وبحسب البيانات، سجل عدد المسافرين خلال يناير الماضي 2021، نحو 2.04 مليون مسافر، وفبراير1.67 مليون مسافر، ومارس نحو 2.03 مليون مسافر، ليصل العدد في أبريل إلى نحو 1.87 مليون مسافر، ومايو نحو 1.47 مليون مسافر، ليرتفع إلى 1.5 مليون في يونيو.

وعلى صعيد الحركة الجوية في مطارات دبي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، فبلغت نحو 157.6 ألف حركة موزعة بين 138 ألف حركة في مطار دبي الدولي، و19.5 ألف حركة في مطار آل مكتوم الدولي، في حين سجلت الحركة الجوية في مطار دبي الدولي خلال أغسطس نحو 18.7 ألف حركة، بينما وصلت إلى 2393 حركة في مطار آل مكتوم الدولي.

وعلى صعيد الشحن، تعامل مطار دبي الدولي خلال الفترة الممتدة بين يناير وأغسطس من العام الجاري مع نحو 1.43 مليون طن من الشحنات الجوية، منها 183 ألفاً و42 طناً خلال أغسطس 2021.

كما سجل مطار آل مكتوم الدولي أكثر من 127 ألف طن من الشحن الجوي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، ونحو 16 ألفاً و286 طناً من الشحن الجوي خلال أغسطس الماضي.