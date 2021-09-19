«فلاي دبي» و«السعودية للخدمات الأرضية» توقعان اتفاقية

دبي (الاتحاد)

وقعت «فلاي دبي» اتفاقية مع الشركة السعودية للخدمات الأرضية تتولى بموجبها الشركة السعودية خدمات المناولة الأرضية لـ«فلاي دبي» في مختلف مطارات المملكة.

وتقضي الاتفاقية التي تبلغ قيمتها نحو 100 مليون درهم أن تقوم الشركة السعودية بخدمات المناولة الأرضية للناقلة في جميع مطارات المملكة، بما فيها 11 مطاراً تعمل فيها «فلاي دبي».

ووقع الاتفاقية التي تمتد لخمس سنوات كل من حمد عبيدالله الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «فلاي دبي» ومحمد مازي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات الأرضية السعودية.

وأكد حمد عبيدالله الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «فلاي دبي» أن توقيع الاتفاقية يعكس العلاقات الطويلة والراسخة بين «فلاي دبي» وشركائها الاستراتيجيين داخل سوق المملكة، باعتباره واحداً من أهم أسواق الناقلة.

وقال محمد مازي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات الأرضية السعودية: «نتطلع إلى العمل مع الناقلة مع خططنا لتوسيع شبكتنا إقليمياً وخارجيا».

إلى ذلك، أعلنت «فلاي دبي» المواعيد الجديدة لإطلاق رحلاتها إلى كلوج نابوكا في رومانيا. وتبدأ الناقلة بتسيير رحلتين أسبوعياً بين مطار دبي الدولي (DXB) ومطار أفرام إيانكو الدولي كلوج (CLJ) ابتداءً من 3 نوفمبر 2021.

تشغل «فلاي دبي» رحلة يومية بين مطار دبي الدولي (DXB) ومطار هنري كواندا الدولي في بوخارست (OTP)، وسترتفع الخدمة إلى مرتين يومياً اعتباراً من نوفمبر. مع بدء الرحلات إلى كلوج نابوكا في نوفمبر، ستخدم الشركة السوق الرومانية بإجمالي 16 رحلة أسبوعياً.