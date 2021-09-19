سعيد السويدي رئيساً للجنة التعاون الفني في «إيكاو»

أبوظبي (الاتحاد)

انتخب مجلس منظمة الطيران المدني الدولي «الايكاو» المهندس سعيد محمد السويدي، ممثل دولة الإمارات الدائم لدى الإيكاو، رئيساً للجنة التعاون الفني والدعم التنفيذي التابعة لمجلس المنظمة، في إطار تنفيذ قرارات الدورة الحالية للمجلس، والتي عقدت برئاسة معالي سيلفاتوري سيسيليا رئيس مجلس منظمة الإيكاو وحضور ممثلي الدول الأعضاء في المجلس والبالغ عددها 36 دولة، وذلك بمقر المنظمة بمدينة مونتريال - كندا.

وتعنى اللجنة التي تم انتخاب المهندس سعيد محمد السويدي، رئيساً لها بتنفيذ ومتابعة أعمال الذراع الفنية في المنظمة والمعنية بتطوير قطاع الطيران في الدول الأعضاء فيها.

جاء هذا الانتخاب ليؤكد مكانة الدولة المهمة والمتميزة في قطاع الطيران المدني على المستوى الدولي، وتقديراً للجهود الحثيثة والدائمة التي تقدمها الهيئة العامة للطيران المدني لتعزيز العمل المشترك مع جميع دول العالم، ودعم مبادرات «الايكاو» لما يساهم في ارتقاء قطاع الطيران المدني عالمياً. ويشغل السويدي على المستوى الإقليمي أيضاً رئاسة لجنة الخبراء العرب في المنظمة العربية للطيران المدني منذ عام 2016.