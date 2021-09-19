62 % الإشغال الفندقي في الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

حقق قطاع السياحة في دولة الإمارات خلال النصف الأول من العام الجاري 2021 معدلات إشغال في المنشآت الفندقية والسياحة بلغت 62%، متفوقاً على الوجهات السياحية الرئيسية على مستوى العالم، حيث جاءت هذه النسبة أعلى من مثيلاتها في أبرز 10 وجهات سياحية عالمياً، مثل الصين التي حققت معدل 54%، والولايات المتحدة (45%)، والمكسيك (38%)، والمملكة المتحدة (37%)، وتركيا (36%). واستقطبت المنشآت الفندقية والسياحية خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 8.3 مليون نزيل، بنمو بلغ 15% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي. وخلال فترة المقارنة نفسها، بلغ عدد الليالي الفندقية التي قضاها النزلاء نحو 35 مليون ليلة بنمو بلغ 30%، كما ارتفع متوسط إقامة النزلاء إلى 4.1 ليلة بنمو 12.5%، وصاحب ذلك نمو عائدات المنشآت الفندقية بنسبة 31% لتصل إلى 11.3 مليار درهم. وبلغ نصيب السياحة الداخلية أكثر من 30% من إجمالي نزلاء المنشآت الفندقية.

وأكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، أن النتائج الإيجابية التي حققها قطاع السياحة خلال النصف الأول من العام الجاري، تأتي ترجمةً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بأهمية قطاع السياحة كرافد رئيسي للاقتصاد، وتعكس متانة ومرونة قطاع السياحة الوطني وتطور سوق السياحة الإماراتية وتنوع منتجاته، وكفاءة الحملات الوطنية لتسليط الضوء على المقومات السياحية التي تتميز بها الدولة، والوجهات الفريدة والمتنوعة التي تزخر بها إمارات الدولة السبع، وتطور المرافق الفُندقية وتميز خدمات الضيافة، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز الجديد يمثل ثمرة لتضافر الجهود الحكومية المعنية بتطوير السياحة الداخلية لجذب أعداد أكبر من السياح المحليين والخارجيين. وأشار معاليه إلى أن هذه النتائج تزداد أهميتها في ضوء ما تشهده بعض الأسواق السياحية الرئيسية في العالم من تشديد في حركة السفر بسبب الآثار الناجمة عن جائحة «كورونا»، حيث تعكس الثقة العالية بالمنتج السياحي الوطني، ونجاحه في ترسيخ مكانته كخيارٍ مُفضَّل لسكان الدولة من مواطنين ومقيمين مقارنةً بالوجهات السياحية الخارجية. وأوضح أن التطور النوعي الذي شهدته منظومة السياحة الداخلية، وتنامي الإقبال على الوجهات السياحية والمرافق الفندقية في الدولة، يأتي ليؤكد فعالية المبادرات الحكومية لتنشيط السياحة الداخلية. وأكد معاليه على مواصلة دولة الإمارات الجهود المبذولة لترسيخ مكانتها الرائدة على خريطة السياحة العالمية، واستكمال مسيرة النمو في المؤشرات الدولية للسياحة والخدمات الفندقية، مشيراً إلى أن نمو السياحة في الدولة يؤكد تنامي الثقة العالمية بالإجراءات الوقائية المتخذة لضمان صحة وسلامة نُزلاء الفنادق ومُرتادي الوجهات السياحية. كما أكد معاليه أن مستويات التطعيم العالية في الدولة والتي وصلت إلى 80% وهي من أعلى النسب عالمياً ساهمت في رفع نسبة الأمان والثقة في قطاع السياحة بالدولة.