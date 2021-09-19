«إثمار القابضة» تطلق شركة نقل بتقنية «الدرونز»

أبوظبي (الاتحاد)

بالشراكة مع كل من شركة إثمار القابضة وأبيكس الوطنية للوجستيات وأفيرو للتكنولوجيا، تم إطلاق شركة SkyGo اللوجستية كشركة متخصصة في نقل البضائع باستخدام أحدث تقنيات الطائرات دون طيار «الدرونز» انطلاقاً من إمارة أبوظبي، سعياً لتطوير حلول مبتكرة ضمن أحدث التقنيات لمواجهة التحديات الخاصة بقطاع النقل وخدمات التوصيل.

وحسب بيان، تهدف شركة SkyGo إلى إحداث نقلة نوعية من خلال توفير وسائل أكثر فعالية من حيث التكلفة وأكثر أمناً واستدامة، حيث تنطلق بشبكة مكونة من 40 محطة لخدمة القطاع الصحي عام 2022. وقال سلطان الظاهري، عضو مجلس إدارة تنفيذي في شركة SkyGo: «يسعدني أن أعلن عن الشراكة الجديدة مع كل من شركة إثمار وأبيكس الوطنية للوجستيات وأفيرو، باعتبارها انطلاقة نوعية في الخدمات اللوجستية والتوريد والتوزيع التي نسعى من خلالها في المرحلة القادمة للتوسع في القطاعات الأخرى على المستويين المحلي والإقليمي والتي سيتم الإعلان عنها قريباً».