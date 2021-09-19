«قرقاش» تستحوذ على «ديم للتمويل»

دبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة قرقاش عن استحواذها على شركة ديم للتمويل، مزود الخدمات المالية الرقمية الرائدة في مجال التمويل الاستهلاكي في الإمارات العربية المتحدة. ومن المتوقع أن تسهم عملية الاستحواذ هذه في توسيع عروض الخدمات المالية لمجموعة قرقاش في السوق، وتعزيز قدرة المجموعة على تنفيذ خططها الاستراتيجية للنمو.

وتقدم ضمان للاستثمار خدمات متنوعة تشمل إدارة الأصول، والوساطة في الأوراق المالية، وإدارة الثروات.

تعد ديم للتمويل مؤسسة خدمات مالية رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي تقدم مجموعة واسعة من حلول التمويل للشركات، بما في ذلك القروض وبطاقات الائتمان وودائع الشركات. كما أن الشركة مرخصة من قبل مصرف الإمارات المركزي، وقد تمكنت من اجتذاب قاعدة عملاء واسعة في السوق الإماراتية من خلال مجموعتها المبتكرة من بطاقات الاسترداد النقدي والبطاقات القائمة على مكافآت ولاء العملاء.

وقال شهاب قرقاش، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة قرقاش: «نحن سعداء جدًا لأن نكون جزءًا من رحلة نمو شركة ديم. ونعتقد بأن هذه الصفقة ستتيح لنا إعادة ابتكار وتطوير خدماتنا المالية بطريقة تسمح بمواءمة نجاح علاماتنا التجارية مع النجاح المالي لعملائنا».

ولم يتضمن الإعلان عن الصفقة الكشف عن شروط عملية الاستحواذ على شركة ديم للتمويل.