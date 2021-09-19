وفد إماراتي يبحث تطوير العلاقات الاقتصادية مع بريطانيا

أبوظبي (الاتحاد) يزور وفد إماراتي رفيع المستوى برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، المملكة المتحدة خلال الأسبوع الجاري، بمشاركة 9 جهات من المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية والشركات الاستثمارية والقطاع الخاص، لبحث تطوير العلاقات الاقتصادية واستكشاف مزيد من الفرص لتعزيز التعاون بين البلدين وتوسيع آفاق الشراكة على المستويين الحكومي والخاص، ووضع أطر جديدة لعلاقات التعاون في كافة المجالات لخدمة خطط التنمية الشاملة التي يقودها البلدان الصديقان. ويستعرض وفد دولة الإمارات الخطة الطموحة التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات في إطار مشاريع الخمسين التي تمهد لمرحلة جديدة من العمل الاقتصادي، وتوجه الجهود والشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص لتخدم النموذج الاقتصادي الجديد للدولة القائم على المرونة والاستباقية والفكر الريادي، كما يستعرض آخر تطورات منظومة التشريعيات التجارية في الدولة.

وتركز الزيارة على تعزيز التعاون في عدد من المجالات الحيوية والمستقبلية، منها: التجارة والاستثمار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، الرعاية الصحية، الطاقة المتجددة، الأمن الغذائي، القطاع المالي والمصرفي، النقل والخدمات اللوجستية، التعليم، الابتكار والتكنولوجيا، الملكية الفكرية. ويلتقي وفد الدولة خلال الزيارة عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص في المملكة المتحدة، لبحث سبل تسهيل التجارة ومضاعفة التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين، ووضع خطوات عملية لزيادة جذب الاستثمارات في القطاعات الحيوية والمستقبلية وتشجيع رواد الأعمال من الجانبين على الاستفادة من الفرص الواعدة في أسواق البلدين.

يضم وفد الدولة ممثلين عن 9 جهات حكومية وخاصة، أبرزها: وزارة الاقتصاد، ودائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، ومؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، ومكتب أبوظبي للاستثمار، ومصدر، موانئ دبي. وتعد المملكة المتحدة هي ثالث أكبر شريك تجاري أوروبي لدولة الإمارات، حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين خلال العام الماضي نحو 8.1 مليار دولار، وفي المرتبة 15 عالمياً من حيث قيمة التجارة الخارجية، وتستحوذ على 2% من إجمالي التجارية الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع العالم.