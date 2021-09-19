«مالية دبي» تعفي المتعاملين من عمولة الخصم المباشر

دبي (الاتحاد) أعلنت دائرة المالية في حكومة دبي عن إلغاء العمولة التي يتحملها المتعاملون عند سداد رسوم المعاملات الحكومية من حساباتهم المصرفية الجارية والتوفيرية، عبر «بوابة سداد دبي». وأوضحت الدائرة أن تحصيل العمولة عند سداد المتعاملين لرسوم الخدمات المقدمة من جميع الجهات الحكومية في إمارة دبي عبر بوابة «سداد دبي»، أصبح لاغياً عند قيام المتعاملين بسداد رسوم هذه الخدمات باستخدام الخصم المباشر من حساباتهم المصرفية.

عبدالرحمن صالح آل صالح



وقال معالي عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، إن الدائرة سوف تتحمّل عن المتعاملين، أفراداً وشركات، تكاليف العمولات التي تُدفع إلى الجهات المحصلة للدفعات عبر القنوات الذكية، والتي تزيد على 150 مليون درهم سنوياً، مؤكّداً حرص الدائرة على تشجيع التحوّل الرقمي وإسعاد المتعاملين مع الجهات الحكومية في دبي، تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

أهداف استراتيجية

وفي التفاصيل، كشف جمال حامد المري المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في دائرة المالية، أن سداد المتعاملين لرسوم الخدمات الحكومية عبر البطاقات الائتمانية «ظلّ يستحوذ على الحصة الكبرى بين قنوات السداد الذكية المعتمدة لدى حكومة دبي»، عازياً الأمر إلى سهولة التعامل مع بطاقات الائتمان والامتيازات التي تمنحها البنوك لحامليها.وأوضح أن دائرة المالية وجدت أن كثيراً من المتعاملين في المقابل يرغبون في سداد رسوم المعاملات الحكومية عبر بطاقات الخصم المباشر المربوطة بحساباتهم المصرفية، بنوعيها الجاري والتوفيري، لذلك «ارتأينا أن نلغي العمولة التي كانت مفروضة على استخدام بطاقات الخصم المباشر، تشجيعاً للمتعاملين وإتاحةً لمزيد من خيارات السداد الميسرة أمامهم، ودعماً للإقبال على قنوات السداد الذكية، لا سيما وأن حكومة الإمارة سوف تصبح في ديسمبر المقبل حكومة لا ورقية بالكامل، تحقيقاً لأهداف استراتيجية دبي اللاورقية، التي كان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أطلقها في فبراير 2018، بهدف رقمنة جميع المعاملات الحكومية الداخلية والخارجية وجعلها بلا أوراق».

ربط مع «المركزي»

وفي سياق متصل، تعتزم حكومة دبي، ممثلة في دائرة المالية وهيئة دبي الرقمية، إطلاق خدمة السداد الذكي من خلال الربط عبر بوابة دبي الذكية مع منصة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لبنوك الخصم المباشر، والتي تشمل أكثر من 14 بنكاً، وذلك في وقت لاحق من العام الجاري، حرصاً من حكومة دبي على رفع سعادة المتعاملين عبر تنويع طرق السداد الذكية المتاحة أمامها.

وتتيح حكومة دبي للمتعاملين سداد رسوم أكثر من 1200 خدمة عن طريق «بوابة سداد دبي» التي تديرها هيئة دبي الرقمية وتخضع لإشراف دائرة المالية، وذلك عبر البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر من الحسابات المصرفية، بجانب محفظة «نقودي».