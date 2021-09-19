تراجع طفيف للتضخم في الإمارات خلال يوليو



مصطفى عبد العظيم (دبي) تراجعت معدلات تضخم أسعار المستهلكين في الإمارات خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 0.02% على أساس سنوي مقارنة بالشهر ذاته من 2020، فيما ارتفعت على أساس شهري بنسبة 0.07% مقارنة بشهر يونيو من العام الماضي، وفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وأظهرت بيانات المركز ارتفاع الرقم القياسي العام «التضخم» إلى 106.62 نقطة في يوليو الماضي مقابل نحو 106.64 نقطة في يوليو 2020، ومقابل 106.7 نقطة في يونيو 2021.

وبحسب تغير الرقم القياسي لأسعار المستهلك حسب الإمارة، انخفض التضخم على أساس شهري بنسبة 0.23% في أبوظبي و0.23% في الشارقة و0.17% في عجمان، بينما ارتفع بنسبة 0.27% في دبي و0.21% في أم القيوين و0.02% في رأس الخيمة و0.13% في الفجيرة.

وأفادت البيانات بأن تراجع التضخم السنوي جاء نتيجة هبوط 7 مجموعات إنفاق رئيسية، كان في مقدمتها مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز، والتي تشكل 34.1% من الوزن النسبي لإنفاق المستهلكين، بنسبة 4.32%، ثم الأغذية والمشروبات التي تشكل 14.3% من الوزن الإجمالي وبنسبة 1.53%، ثم الملابس والأحذية (تشكل 3.2%) 8.79% ومجموعة التبغ 0.01% ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.04% ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 2.44%، قم مجموعة المطاعم والفنادق 0.28%.

وفي المقابل سجلت 5 مجموعات ارتفاعات متباينة بصدارة مجموعة خدمات النقل (تشكل 14.6%) بنحو 10.58%، والتجهيزات والمعدات المنزلية (تشكل 5.6%) بنحو 1.1% وخدمات الصحة 0.51% والتعليم (تشكل 7.7) 1.24%، والترويج والثقافة 17.18%.

وجاء انخفاض التضخم على أساس شهري نتيجة تراجع 6 مجموعات رئيسية تصدرها الملابس والأحذية بنسبة 0.75% والسكن والمياه والكهرباء والغاز 0.37% والتجهيزات والمعدات المنزلية 0.13% والاتصالات 0.03% والترويج والثقافة 3.87% والسلع والخدمات المتنوعة 1.31%، بينما استقرت مجموعة التعليم دون تغيير، وارتفعت مجموعات الأغذية والمشروبات 0.24% والتبغ 0.55% وخدمات الصحة 0.03% وخدمات النقل 1.64% والمطعام والفنادق 0.03%.