«دراجون أويل» تزيد إنتاجها إلى 300 ألف برميل يومياً بحلول 2026

حسام عبدالنبي (دبي) تعتزم شركة «دراجون أويل»، التي تعمل في مجال عمليات التنقيب والبحث وتطوير وإنتاج النفط والغاز والمملوكة بالكامل لحكومة دبي، زيادة حجم إنتاجها الذي يقدر حالياً بـ 160 ألف برميل مكافئ يومياً ليصل إلى 300 ألف برميل مكافئ يومياً بحلول 2026، فيما كشفت الشركة عن تجديد عقدها في تركمانستان والذي ينتهي عام 2025 لمدة 10 سنوات إضافية بقيمة إجمالية بلغت 600 مليون دولار، تسدد منها 400 مليون دولار نقداً، في حين تدفع الـ 200 مليون دولار الباقية على 15 عاماً، حيث سيتم توقيع العقد خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأعلن المهندس علي راشد الجروان الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل، عن تطبيق الشركة خطة بديلة لمواجهه التحديات التي واجهتها خلال العام الماضي لتقليل المصاريف والإنفاق بنسبة بلغت 35% من الميزانية السنوية، مع استمرار مشاريعها الخارجية ومن دون أن تتجه إلى إعادة الهيكلة، أو طلب دعم حكومي أو الاقتراض من البنوك، مبيناً أن خطة تقليص وترشيد النفقات مكنت الشركة من توفير 500 مليون دولار من الميزانية عبر 3 مراحل خلال العام بقيمة 300 مليون و125 مليوناً و75 مليون دولار على التوالي.

وجاءت تصريحات الجروان، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة 97 للمؤتمر والمعرض التقني السنوي لجمعية مهندسي البترول والذي يعقد في دبي يوم الثلاثاء المقبل، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي. ويعقد المؤتمر الذي تستضيفه شركة «دراجون أويل» للمرة الثانية في دبي، بحضور شخصي في مركز دبي التجاري العالمي وعبر الإنترنت، في الفترة بين 21 إلى 23 سبتمبر 2021، بمشاركة أبرز الخبراء العالميين في قطاع عمليات التنقيب والإنتاج بهدف تسليط الضوء على إمكانيات القطاع عالمياً.

ومن المتوقع أن يشارك الخبراء من جميع أنحاء العالم، الأفكار والدراسات والأبحاث حول خطط التنمية لقطاع النفط والغاز لما بعد الجائحة، وابتكارات الطاقة الجديدة، والتكنولوجيا الحديثة ومناقشة أحدث التطبيقات والاتجاهات السائدة في قطاع النفط والغاز، مع التركيز على نشر التكنولوجيا والابتكار وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات العالمية لتعزيز الفرص ووضع الحلول العلمية للموارد الهيدروكربونية. ويتضمن برنامج المؤتمر الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام 60 جلسة تقنية تبادل المعلومات وأفضل المعارف، حيث سيتم مناقشة 400 ورقة فنية، فيما سيضم المعرض أكثر من 60 شركة من 12 دولة.

تحديات القطاع

وفيما يخص تأثر أداء الشركة بالتحديات التي واجهت قطاع النفط والغاز خلال العام الماضي بسبب تراجع أسعار النفط وتداعيات الأغلاق بسبب جائحة «كوفيد -19» أكد الجروان، أن «دراجون أويل» حققت أداءً إيجابياً في عام 2020، وتمكنت من تحقيق نمو سنوي مستمر خلال العام الحالي على الرغم من التحديات غير المسبوقة أمام كافة الشركات على مستوى العالم بسبب جائحة كوفيد-19.

وقال: إن الشركة تمكنت من تخطي تداعيات الجائحة، محافظة على استقرار أدائها التشغيلي كونها من الشركات السباقة في تبني الحلول الرقمية وابتكارات الطاقة الجديدة، والتكنولوجيا المتطورة في القطاع، معرباً عن أمله في أن تحقق الشركة أهداف النمو المستدام من خلال استكشاف وخلق فرص جديدة في مختلف أنحاء العالم مثل تركمانستان والعراق ومصر، حيث تتوقع الشركة أن تسجل زيادة في إيراداتها خلال العام الحالي، بدعم من الارتفاع الأخير في أسعار النفط العالمية والتي تجاوزت مستوى 75 دولاراً للبرميل في ظل زيادة التنسيق بين الدول المنتجة لإعادة التوازن بين العرض والطلب في أسواق النفط العالمية، إلى جانب زيادة معدلات التطعيمات في عدد كبير من الدول، ما يؤشر إلى إمكانية فتح الاقتصاد وكذلك تحسن الاقتصاد العالمي الذي يتوقع أن ينمو بنسبة تصل إلى 4%.

وحسب الجروان، فإن «دراجون أويل» استثمرت 1.5 مليار دولار في عام 2020 وستضخ 1.2 مليار دولار جديدة في عام 2021.



الموارد الذاتية

وأكد أن الشركة تتوافر لديها السيولة والمركز المالي القوي الذي يمكنها من توفير تلك الاستثمارات من مواردها الذاتية ودون الحاجة إلى الاستدانة من البنوك أو طرح الصكوك أو السندات، مشيراً إلى أن الشركة تدرس الدخول إلى عدد من الدول في شرق آسيا، خاصة حقول الغاز في ماليزيا وإندونيسيا، حيث يتم تقييم الفرص المتاحة في الوقت الحالي.

وكشف الجروان، عن قيام الشركة بمراجعة استراتيجيتها بعيدة المدى من أجل مواكبة المتغيرات التي يشهدها قطاع الطاقة والتوجهات العالمية بتقليل الانبعاثات الكربونية وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، وذكر أن الشركة تدرس عبر الاستراتيجية عدداً من الخيارات سواء زيادة الاستثمارات في مجال التنقيب وإنتاج النفط في ظل التوقعات بزيادة الطلب خلال 15 عاماً المقبلة، أو الاستمرار في مجال النفط والغاز، أو التركيز على مجال استخدام النفط في إنتاج البتروكيماويات التي تعد عنصراً رئيساً في مختلف الصناعات. منوهاً أن الشركة تركز بشكل عام على تطبيق أفضل الممارسات العالمية والابتكارات للحفاظ على البيئة واستخدام الغازات المنبعثة في العملية الإنتاجية في المكامر.



خطط ابتكارية



عن أداء الشركة في مصر، أفاد الجروان، بأن «دراجون أويل» تمكنت من تنفيذ خطط ابتكارية في مصر تعتمد على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الاستكشاف والحفر والإنتاج لتصبح أول شركة تطبق هذه التقنيات في مصر، موضحاً أن تلك التقنيات مكنت الشركة من مراقبة الآبار وزيادة كفاءتها، واستكشاف حقول جديدة مع تحقيق نتائج مشجعة للغاية من حفر 4 حقول في مصر، حيث حفز ذلك الشركة على تطوير تلك الحقول.