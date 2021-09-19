جزيرة ياس تضيء معالمها بألوان العلم السعودي

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت جزيرة ياس، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عن خططها للاحتفال باليوم الوطني الـ91 للمملكة العربية السعودية، والذي يصادف 23 سبتمبر الجاري، حيث ستكتسي معالم الوجهة بألوان علم المملكة العربية السعودية، إلى جانب باقات خاصة للزوار القادمين من المملكة، وعروض الألعاب النارية.

الألعاب النارية



وتقدم الوجهة لزوارها باقات وخصومات بنسبة 20% عند حجز الإقامة في أحدى فنادق الوجهة، مع إمكانية الدخول إلى المدن الترفيهية التي تحتضنها الوجهة من خلال الموقع الإلكتروني www.yasisland.ae

وستشهد جزيرة ياس عرضاً مميزاً للألعاب النارية، احتفاءً باليوم الوطني السعودي، والذي ينطلق من الواجهة البحرية لياس باي، ويمكن مشاهدته من مجموعة مختارة من الفنادق والمطاعم التي تحتضنها الجزيرة، ومن المقرر أن تبدأ الاحتفالات الساعة 9 مساءً. كما سيتم بث عرض الألعاب النارية الاستثنائي على منصة الإنستغرام الخاصة بالوجهة لإتاحة الفرصة أمام الجميع للاستمتاع بمشاهدة أروع عروض الألعاب النارية، في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضت قيوداً على التجمعات كجزء أساسي من الإجراءات الاحترازية التي تلتزم بها جزيرة ياس.

وكجزء من الإجراءات الاحترازية، تم وضع وتحديث إجراءات النظافة والتباعد الاجتماعي، في الوجهات المختارة لحضور عروض الألعاب النارية لضمان تجربة ممتعة لجميع الضيوف مع ضمان صحتهم وسلامتهم.

جزيرة ياس تضيء معالمها بألوان العلم السعودي



وستكتسي المعالم السياحية والترفيهية التي تحتضنها جزيرة ياس، بما في ذلك عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، وكلايم أبوظبي، وياس مول، وفنادق ياس بلازا، وفندق دبليو أبوظبي - جزيرة ياس، والاتحاد أرينا، بألوان العلم السعودي، احتفاءً بـ 91 عاماً على تأسيس المملكة العربية السعودية في عام 1930.