«اقتصادية دبي»: %54 نمو الرخص التجارية في أغسطس

دبي (الاتحاد)

كشف «اقتصادية دبي» عن إصدار 5885 رخصة جديدة خلال شهر أغسطس الماضي بنمو 54% مقارنةً بالفترة نفسها لعام 2020، بما يعكس التسهيلات المتعلقة بمزاولة الأعمال، وتبسيط اشتراطات وإجراءات بدء الأعمال في دبي. وأوضح تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في «اقتصادية دبي» أن الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال شهر أغسطس عام 2021 توزعت على حسب فئة الرخصة، جاء في مقدمتها المهنية 3473 بنسبة 59%، تبعتها التجارية 2378 بنسبة 40%، ثم الصناعية بنسبة 1%.

وسلط التقرير الضوء على توزيع الرخص الجديدة الصادرة خلال شهر أغسطس 2021 حسب المناطق الرئيسية في إمارة دبي، وكانت الحصة الكبرى لمنطقة بر دبي، بإجمالي 4299 رخصة، ومنطقة ديرة بمجموع 1577 رخصة، ومنطقة حتا بواقع 9 رخص تجارية جديدة. أما بالنسبة للشكل القانوني للرخص الجديدة الصادرة خلال شهر أغسطس عام 2021، فشكلت المؤسسات الفردية نحو 38% من الإجمالي، في حين استحوذت الأعمال المدنية والشركات ذات مسؤولية محدودة على نسبة 23.5% لكل منهما.