دبي تنجز 12.7 مليون بيان جمركي خلال 8 أشهر

دبي (الاتحاد)

أكد أحمد محبوب مصبح الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة المدير العام لجمارك دبي، مواصلة القطاع التجاري في دبي لزخمه القوي بعد جائحة «كورونا»، معلناً عن إنجاز جمارك دبي أكثر من 12.7 مليون بيان جمركي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، 99.6% منها تم عبر القنوات والأنظمة الذكية للدائرة. جاء ذلك خلال لقاء مفتوح مع مجموعات العمل والتجارة في الاجتماع الثالث للمجلس الاستشاري لجمارك دبي. وتوقع أن تواصل معدلات التجارة الخارجية غير النفطية لدبي نموها المتصاعد خلال السنوات القادمة، وصولاً إلى تريليوني درهم، وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وخلال اللقاء، أوضح أحمد محبوب مصبح أن جمارك دبي قدمت خدمات وتسهيلات جمركية استثنائية، سواء للبضائع أو لزوار الحدث العالمي «إكسبو 2020» والذي تفصلنا عن انطلاقته أيام معدودة، مشيراً إلى أن هذا المعرض الضخم سيدفع نحو المزيد من انتعاش القطاعات الاقتصادية، ومن الخدمات التي تقدمها جمارك دبي على مدار الساعة للتسهيل على العارضين والمسافرين، قناة «إكسبو 2020 الجمركية الذكية» التي طورتها جمارك دبي، دفتر الإدخال المؤقت ومنظومة التدقيق الذكي وقناة الأعمال المتكاملة B2G، وتطبيق الإفصاح المبكر الذكي للمسافرين، مشيراً إلى أن خدمات جمارك دبي أصبحت نموذجاً يحتذى به في العمل الجمركي، حيث بلغت نسبة سعادة العملاء عن خدمات جمارك دبي الذكية 98%.