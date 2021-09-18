«مالية عجمان»: زيادة %55 في عدد الموردين

عجمان (وام)

قال مروان أحمد آل علي مدير عام دائرة المالية في عجمان، إن الدائرة طرحت وثائق 44 مناقصة مجاناً في نظام المشتريات الإلكتروني، وجددت تسجيل 525 مورداً في نظام سجل الموردين في الفترة من أبريل إلى أغسطس 2021 مقارنة بـ 337 مورداً خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة زيادة 55%. وأوضح آل علي أن حكومة عجمان حرصت على إطلاق مبادرات وتسهيلات متنوعة بشكل مستمر وتهتم بتعزيز نمو الشركات الإماراتية، وتوفير بيئة أعمال للمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي، بما يتماشى مع رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة.