«غرفة أبوظبي» تعزز التعاون مع أستونيا

أبوظبي (الاتحاد)

بحث محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، مع جان رينهولد سفير جمهورية أستونيا لدى الدولة، سبل تنمية وتطوير مجالات التعاون الاقتصادي مع جمهورية أستونيا، واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة، وتعزيز آليات التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

جاء ذلك خلال زيارة السفير الأستوني لمقر الغرفة، برفقة جانا سيلاشكوفا رئيس قسم التدويل في الرابطة الأستونية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والوفد الدبلوماسي المرافق لهما. وناقش اللقاء عدداً من الموضوعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، التي تسهم في دفع علاقات التعاون التجاري والاستثماري والصناعي بين إمارة أبوظبي وجمهورية أستونيا إلى مراحل متقدمة، بما يحقق تطلعات قطاع الأعمال لكلا الجانبين. علاوةً على الاستفادة من الخبرات الأستونية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وعلى رأسها التحول الرقمي، والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.