«الشارقة للموانئ» تختتم برنامجاً تدريبياً في التفتيش والمعاينة

الشارقة (الاتحاد) اختتمت هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، برنامجا تدريبيا في التفتيش والمعاينة، نظمته على مدار ثلاثة أيام في مركز جمارك منفذ خطم ملاحة الحدودي، واستهدف 24 مفتشا من قيادة مجموعة حرس الحدود بالقيادة العامة للقوات المسلحة، وذلك من منطلق تعزيز مجالات التعاون الاستراتيجي القائم بين الجانبين. وشارك في تقديم البرنامج التدريبي، عدد من رؤساء الأقسام في المركز وهم عبد الرحمن عبد الله الكندي رئيس قسم التفتيش، وعلي سلطان الزعابي رئيس قسم الدعم الفني بالوكالة، واشتملت محاور البرنامج على منهج نظري وتطبيق عملي، حيث تعرف المشاركون على الإمكانيات المتطورة الموجودة في قطاع المنافذ والنقاط الحدودية، كما تدربوا على كيفية استخدام أحدث أجهزة التفتيش وعمليات التفتيش وأهدافه، وطرق تفتيش الأفراد والأمتعة ووسائل النقل وأساليب الإخفاء، واطلعوا أيضا على آلية العمل والإجراءات والقوانين واللوائح المتبعة في عمليات التفتيش والمصادر التشريعية، وشهد اليوم الختامي تخريج المنتسبين للبرنامج وتسليمهم شهادات مشاركة من قبل محمد إبراهيم الرئيسي مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية، رئيس اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية بإمارة الشارقة، والمقدم خميس القايدي قائد القطاع الشمالي بالإنابة بقيادة مجموعة حرس الحدود.