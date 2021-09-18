«غرفة الشارقة» تبحث التعاون مع إستونيا وأوزبكستان وكازاخستان

الشارقة (الاتحاد) بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع ثلاثة وفود رسمية رفيعة المستوى من جمهوريات إستونيا وأوزبكستان وكازاخستان، سبل تطوير وتقوية علاقات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وتعزيز الاستثمار المشترك مع إمارة الشارقة ومجتمع الأعمال الإماراتي الخاص.

حيث التقى عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مع يان رينهولد سفير جمهورية إستونيا لدى الدولة، آفاق التعاون والشراكة بما يُسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين، كما ناقشوا آليات الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات، وتقديم التسهيلات للمستثمرين وقطاع الأعمال في كل من إمارة الشارقة وجمهورية إستونيا، وتم خلال اللقاء مناقشة تنظيم يوم لزيارة مسؤولين من القيادة الأستونية للإمارة للاطلاع على المناخ الاستثماري وعقد ملتقيات عمل بين مجتمعي الأعمال.

كما بحث عبدالله سلطان العويس، مع ماديار مينيليكوف سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة، سبل تطوير علاقات التعاون الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات المشتركة وتبادل البعثات التجارية وبناء الشراكات بين مجتمعي الأعمال في إمارة الشارقة وجمهورية كازاخستان.

وبحثت الغرفة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي مع جمهورية أوزبكستان خلال اللقاء الذي جمع عبد الله سلطان العويس مع بيختيار إبراهيموف سفير جمهورية أوزبكستان لدى الدولة، حيث استعرض اللقاء أهم المقومات الاقتصادية التنافسية التي تمتلكها إمارة الشارقة، كما تناول الطرفان ضرورة التعاون في القطاعات السياحية والصناعية والزراعية، إلى جانب استعراض أهم الفعاليات والمعارض.