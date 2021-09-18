شراكة بين «دبي للسيليكون» و«جونسون كونترولز»

دبي (الاتحاد) أعلنت جونسون كونترولز عن شراكتها مع سلطة واحة دبي للسيليكون، وجامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي لتقديم أول حرم جامعي ذكي وصحي ومستدام من نوعه في المنطقة.

وتلتزم جونسون كونترولز بدعم جهود سلطة واحة دبي للسيليكون المبذولة لتعزيز عمليات الاستدامة وخفض الكربون من خلال منصة OpenBlue الرقمية الخاصة بها. وبدورها ستعمل الشركة على توظيف الإدارة المؤسسية الخاصة بمنصة OpenBlue مجموعة حلول الإدارة المؤسسية الخاصة بمنصة OpenBlue (OBEM) في الحرم الجامعي الفريد من نوعه لجامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي، وذلك باستخدام الذكاء الاصطناعي المتطور. وستُمكن الإدارة المؤسسية الخاصة بمنصة OpenBlue مسؤولي الحرم الجامعي من تحليل البيانات الميدانية للمساعدة في مجابهة التحديات المتعلقة بكفاءة الطاقة وتحسينها. كما ستعمل المنصة على تمكين جامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي من إجراء عمليات المراقبة الآنية وقياس استهلاك الطاقة والطلب عليها وتحليل البيانات ذات الصلة، وتقديم حلول استدامة حقيقية وفعّالة في الحرم الجامعي، وتقليل التكاليف التشغيلية والحد من الآثار البيئية. تتميز منصة OpenBlue الرقمية الخاصة بجونسون كونترولز وخدماتها التي تستهدف تحسين المباني على النحو الأمثل بقدرتها على تحقيق ما يصل إلى 50٪ وأكثر في مجال تحسين كفاءة الطاقة والحد من انبعاثات الكربون.