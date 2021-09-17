مصطفى عبد العظيم (دبي) أعلنت مجموعة البنك الدولي قراراً بالتوقف عن إصدار تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، بعد نشر نتائج تحقيق في المخالفات التي كشفت عنها بيانات إصداري 2018 و2020 من التقرير. وقالت مجموعة البنك الدولي في بيان نشر على موقع البنك «إن الثقة في بحوث مجموعة البنك الدولي أمر يحظى بأهمية كبيرة، حيث تتيح هذه البحوث معلومات تسترشد بها الإجراءات التي يتخذها واضعو السياسات، وتساعد البلدان على اتخاذ قرارات مدروسة ومستنيرة، وتتيح للأطراف المعنية إمكانية قياس مدى تحسّن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بقدر أكبر من الدقة. وقد كانت هذه البحوث أيضاً أداة قيّمة للقطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والصحفيين وغيرهم، مما أدى إلى توسيع نطاق فهم القضايا العالمية». وأضاف البيان:»بعد الإبلاغ داخل البنك في يونيو 2020 عن وجود مخالفات في البيانات المتعلقة بتقريري ممارسة أنشطة الأعمال لعامي 2018 و2020، أوقف جهاز إدارة البنك الدولي بشكل مؤقت إصدار العدد التالي من تقرير ممارسة أنشطة الأعمال وشرع في إجراء سلسلة من الاستعراضات والمراجعات للتقرير ومنهجية إعداده. وبالإضافة إلى ذلك، ونظرا لأن التقارير الداخلية أثارت مسائل أخلاقية، بما في ذلك سلوك مسؤولين سابقين في مجلس المديرين التنفيذيين وكذلك موظفين حاليين و/أو سابقين بالبنك، قام جهاز الإدارة برفع هذه الادعاءات إلى آليات المساءلة الداخلية المعنية لدى البنك». وأشار البيان أنه «وبعد استعراض جميع المعلومات المتاحة حتى الآن عن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، بما في ذلك نتائج الاستعراضات والمراجعات السابقة والتقرير الذي أصدره البنك اليوم نيابة عن مجلس المديرين التنفيذيين، فقد اتخذ جهاز إدارة مجموعة البنك الدولي قراراً بالتوقف عن إصدار تقرير ممارسة أنشطة الأعمال». وأكدت مجموعة البنك على أنها لا تزال ملتزمة التزاماً راسخاً بالنهوض بدور القطاع الخاص في التنمية، وتقديم المساندة للحكومات لتهيئة البيئة التنظيمية التي تساند ذلك، وستعمل في المرحلة المقبلة على وضع نهج جديد لتقييم مناخ الأعمال والاستثمار.