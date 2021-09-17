شركات عقارية تطرح عروضاً خاصة لزوار «إكسبو»

يوسف العربي (أبوظبي)

تعكف شركات عقارية في دبي على إعداد باقات تخفيضات وجولات تعريفية خاصة لزوار معرض إكسبو 2020، بحسب رؤساء تنفيذين بالقطاع العقاري، والذين أكدوا أن المعرض بات محفزاً رئيساً للقطاع العقاري في الإمارات.

وقال فارس سعيد، رئيس مجلس إدارة «دايموند ديفلوبرز» في رده على أسئلة «الاتحاد» إن الشركة تستعد للحدث المرتقب، وتتطلع بشغف إلى انطلاقته التي ستكون محل أنظار واهتمام العام بأثره. ولفت أن الشركة تلقت طلبات لزيارة المدينة من قبل العديد من الوفود من جميع أنحاء العالم، وهو الأمر الذي تم الاستعداد له بالفعل من خلال ترتيب جولات تعريفية لاستعراض من تجربة مدينة دبي المستدامة الاستثنائية للاستفادة منها عالمياً. ونوه بأن مدينة دبي المستدامة استكملت استعداداتها لمواكبة إكسبو 2020 لاسيما أن المعرض سيتم عقده في الوقت الذي يتجه فيه سوق العقارات في الدولة نحو مزيد من النمو، ويقطع خطوات مهمة على الرغم من التحديات التي أفرزتها جائحة «كوفيد-19» على مستوى العالم. وخلال الفترة الأخيرة.

فارس سعيد

ونوه بأن سوق العقارات الإماراتي يشهد حالياً انتعاشاً ملحوظاً، إذ شهد الربع الثاني من العام الحالي نمواً ملحوظاً ومضاعفاً في القطاعات المرتبطة بهذا السوق.

ولفت إلى أن الاستدامة تأتي في قلب معرض إكسبو 2020 بعد أن باتت بمختلف معاييرها وفئاتها اتجاهاً عالمياً اليوم، وبالمقارنة مع تكلفة هذا التوجه على المستوى الفردي، فإن بإمكان الشركات العقارية أن تضمن تكلفة تشغيلية أقل بكثير، وتطرح نموذجَ أعمال شاملاً مع تكلفة بناء مماثلة لتكلفة البناء العادية.

وقال سعيد إنه ثبت أن تشييد المباني وتشغيلها مسؤول عن 40% من الانبعاثات الكربونية في جميع أنحاء العالم، ومع مثل هذا التأثير الكربوني الهائل يجب أن تواصل الدول والحكومات والشركات وضع أهداف للحد من ذلك لضمان الوصول إلى بيئة خالية من الكربون.

وقال إن الشركة بعد نجاح مشروع «المدينة المستدامة» في دبي، وإطلاق النسخة الثانية في مدينة الشارقة، تتطلع إلى تكرار هذه التجربة على مستوى العالم، ضمن رؤية منهجية واضحة تسعى نحو ضمان مستقبل خالٍ من الكربون.

داليا لبيهي

عروض خاصة

ومن ناحيتها قالت داليا لبيهي، المدير العام للمبيعات والعمليات بشركة سمانا للتطوير العقاري إنه يتم إطلاق معرض إكسبو 2020 في وقت يشهد السوق العقاري تطوراً ملحوظاً وانتعاشاً رائعاً وهذا كله يرجع إلى الخطة الحكيمة التي يتبعها قادة الإمارات وحكامها في السيطرة على وباء كوفيدـ 19 وتوفير اللقاح لجميع المواطنين.

وقالت لبيهي، إن شركة سمانا للتطوير العقاري تعد مجموعة من العروض الخاصة لزوار إكسبو من خلال توفير العديد من افضل الحلول والعروض في السوق على شقق فريدة من نوعها ومتميزة مع خطة سداد توصل على 7 سنوات.

واستكملت «سوف نسعى بكامل جهدنا لتوفير خدمات مختلفة لزوار إكسبو من عروض وشقق جاهزة وتحت الإنشاء بخطط سداد ميسرة وبفريق عمل كامل متكامل بخبرات متعددة لتقديم أفضل خدمات على أعلى مستوى».

وأشارت إلى أن معرض إكسبو 2020 بات المحفز الرئيس للقطاع العقاري في الإمارات، حيث من المتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 25 مليون زيارة.

محمد تركي

تعافي القطاع

ومن جانبه قال محمد تركي مدير العقارات والاستثمار بشركة «الوليد للعقارات» إن معرض إكسبو 2020 يأتي في الوقت الذي يحقق فيه القطاع العقاري نتائج إيجابية وهو الأمر الذي من شأنه مضاعفة مكاسب القطاع من انطلاقة المعرض الذي يعد الأكبر عالمياً.

ونوه بأهمية إطلاق الحزم الاقتصادية التي سرعت وتيرة التعافي وأسهمت في تجاوز الاقتصاد لتحديات كوفيدـ 19، لافتاً إلى أن أنظمة الإقامة الطويلة التي تمتد من إلى 5 سنوات و10 سنوات ستساعد في دفع عجلة العروض العقارية، والمتوقع أن تلقى استجابة قوية خلال المعرض.

وقال، إن المعرض سيشكل فرصة ذهبية للشركات العقارية لإطلاق العروض المتنوعة لاسيما مع وجود العملاء المحتملين من مختلف الأسواق الجديدة والتقليدية.