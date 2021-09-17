الدولار قرب ذروة 3 أسابيع بعد بيانات أميركية

لندن (رويترز)

استقر الدولار قرب أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع أمس، بعد أن عززت بيانات مبيعات التجزئة الأميركية التي جاءت أفضل من المتوقع الرهان على قوة الاقتصاد الأميركي واحتمالات التخلي عن برنامج التحفيز في وقت أقرب من المتوقع.

وبحلول الساعة 0720 بتوقيت جرينتش، انتعش اليورو، مسجلا 1.1783 دولار، لكنه يظل قريبا من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع.

وارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية بشكل غير متوقع في أغسطس بنسبة 0.7 بالمئة مقارنة بالشهر السابق على الرغم من توقعات بانخفاضها 0.8 بالمئة.

وساعدت البيانات في كبح الآراء الحذرة إزاء الاقتصاد الأميركي بعد قراءة ضعيفة للتضخم وبيانات نمو الوظائف في وقت سابق هذا الشهر، وأحيت توقعات بتقليص مبكر لمشتريات مجلس الاحتياطي الاتحادي من الأصول.

واستقر مؤشر الدولار عند 92.799 بانخفاض طفيف خلال الجلسة ولكنه لا يزال قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع الذي بلغه الخميس عند 92.965. وعوض الفرنك السويسري خسائره بعدما بلغ أدنى مستوى في خمسة أشهر مقابل الدولار عند 0.9280 فرنك.