الذهب ينتعش بدعم الدولار قبل اجتماع الاحتياطي الأميركي

لندن (رويترز)

انتعشت أسعار الذهب أمس، بعدما تراجعت إلى أدنى مستوياتها في شهر خلال الجلسة السابقة، لكن قوة الدولار وضعت المعدن النفيس على مسار انخفاض أسبوعي فيما ينتظر المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الأسبوع المقبل.

وبحلول الساعة 0716 بتوقيت جرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1762.55 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما زادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1762.80 دولار للأوقية. وفقد المعدن الأصفر 1.6 بالمئة من قيمته هذا الأسبوع.

واستقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع أمس، مما زاد من تكلفة الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وتراجع الذهب 2.7 بالمئة الخميس بعدما قفز مؤشر الدولار فيما عززت زيادة غير متوقعة في مبيعات التجزئة الأميركية الشهر الماضي توقعات بأن يقلص مجلس الاحتياطي برنامج التحفيز في وقت أقرب من المتوقع.

وتجتمع لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي في 21 و22 سبتمبر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى استقرت الفضة عند 22.94 دولار للأوقية، بعدما بلغت أدنى مستوياتها في أكثر من شهر الخميس.