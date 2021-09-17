النمسا: التضخم لأعلى في أغسطس

بروكسل (د ب أ)

أعلن مكتب الاحصاء في النمسا أمس، ارتفاع أسعار المستهلكين في البلاد خلال شهر أغسطس الماضي.

وأظهرت البيانات ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلكين إلى 3.2 بالمئة في أغسطس، مقابل 2.9 بالمئة في يوليو.

وارتفع معدل التضخم، حسب المؤشر المنسق لأسعار المستهلكين، إلى 3.2 بالمئة في أغسطس مقابل 2.8 بالمئة يوليو.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.1 بالمئة في أغسطس، ولكنها ظلت دون تغيير بحسب المؤشر المنسق لأسعار المستهلكين.

وكشفت البيانات أن تكلفة المواصلات ارتفعت في أغسطس بنسبة سنوية بلغت 9.2 بالمئة، فيما زادت أسعار الاسكان والمياه والطاقة بنسبة 3.6 بالمئة.