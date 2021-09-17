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لبنان يرفع أسعار البنزين بأكثر من 30 بالمائة
الجمعة 17 سبتمبر 13:51
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ازدحام عند محطات الوقود في لبنان
الاقتصادي
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ذكرت وثيقة رسمية أن وزارة الطاقة اللبنانية رفعت سعر البنزين بأكثر من 30 بالمئة اليوم الجمعة. وزاد سعر بنزين 95 وبنزين 98 بأكثر من 37 بالمئة.
المصدر: وكالات
أسعار البنزين
لبنان
البنزين
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صحيفة الاتحاد
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
مواقيت الصلاة
الفجر:4:12
الظهر:11:44
العصر:3:14
المغرب:5:53
العشاء:7:12
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