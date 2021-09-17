ذكرت وثيقة رسمية أن وزارة الطاقة اللبنانية رفعت سعر البنزين بأكثر من 30 بالمئة اليوم الجمعة. وزاد سعر بنزين 95 وبنزين 98 بأكثر من 37 بالمئة.